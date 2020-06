En el gobierno 2000-2004 del PRM, para mí, el peor de los últimos 40 años en términos económicos, empleos, abastecimiento de productos de primera necesidad, generación de divisas y control de la inflación. En fin, un total desastre exceptuando el trabajo que se hizo en Obras Públicas, donde apodaron a su ministro “Micky el que resuelve”. El otrora Presidente de la Republica para esa fecha Hipólito Mejía, popularizó muchas frases jocosas, porque si bien es cierto que los dominicanos la pasamos mal con ese gobierno y la pobreza aumentó de manera exorbitante, también es cierto que nos reíamos a carcajadas de las ocurrencias de Hipólito Mejía.

El ex presidente tomó fama internacional por el desparpajo con el que se atrevía a decir frases en ocasiones fuera de lugar y subidas de tono. Recuerdo que cuando le decían: “Presidente la calle está dura” él respondía: “Si la calle está dura, pues súbase a la acera”. Esto era una expresión de la gente por la situación calamitosa que se vivió en aquellos años. Una vez dijo también: “Cuidémonos todos” cuando una periodista le hablaba sobre la delincuencia que arropaba el territorio nacional. Aunque la frase de Hipólito que más me hacía reír era: “Ya la pava no pone donde ponía”.

Recientemente, leí un tweet del ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, donde decía también esa frase tan jocosa: “Ya la pava no pone donde ponía”. Y es que ciertamente la cosa cambió.

Los días recientes en los que el PRM se ufanaba de que ganaría en primera vuelta ya pasaron , y hasta les contaban los días en el gobierno al oficialismo , y tenían razón para celebrar , la mayoría de las encuestas eso reflejaban ; pero salió la encuesta Mark Penn de mayo , la misma que pegó los resultados de las primarias del PLD y que en Enero de este año le otorgaba al PRM un 43% , pero “ya la pava no pone donde ponía” y ¡se armó el juidero! .

Esta encuesta presentó un empate técnico, un Luis Abinader bajando, un Leonel bajando y un Gonzalo Castillo subiendo hasta 9 puntos, y el que tiene conocimiento de política electoral sabe lo que significa la tendencia a la hora de votar. Ahora el que se fue del PLD quiere regresar, el que se fue del PRD quiere volver, mientras tanto el tiempo y el trabajo político van poniendo todo en su lugar. ¡Bienvenidos sean!

Por lo tanto, no cabe la menor duda que los dominicanos están premiando al que trabaja con solidaridad y sin descanso desde que comenzó esta pandemia (Gonzalo Castillo); están castigando al que se recluyó en su casa catorce días para evitar el contagio (Luis Abinader) y están propinando una paliza electoralmente hablando a quien sólo habla bonito (Leonel Fernández), algo de lo que ya estamos hartos. Queremos que nos ayuden a resolver los problemas que nos aquejan a todos.

En la aritmética política, dos y dos no son cuatro… (Francisco Romero Robledo)

Por: Pedro René Almonte Mejía

