Se agota el credito del dirigente de los Lakers  

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La novena derrota en los últimos doce partidos han amplificado las preocupaciones sobre el rumbo de la temporada dentro de la organización de Los Angeles Lakers. Una situación que corre el riesgo de volverse insostenible y que podría empujar a la directiva a tomar medidas drásticas.

Según fuentes internas de los periodistas de The Athletic Shams Charania y Jovan Buha, existe una desconexión cada vez más profunda entre el entrenador Darvin Ham y el vestuario de los Lakers. Dichas fuentes señalan que la falta de conexión se debe a los constantes cambios realizados por el técnico en la rotación y sus ajustes recientes en el quinteto inicial, lo que ha hecho fluctuar el papel de varios jugadores.

En su último intento por revertir la mala racha del equipo, Ham planteó su décimo quinteto inicial de la temporada y el tercer en los últimos en tres partidos durante la derrota contra Miami Heat. El quinteto formado por Davis, LeBron, Reddish, Prince y Reaves firmó un -3 en los 13 minutos en los que coincidió en pista y no fue capaz de evitar caer ante los de South Beach.

Este cambio continuó con una preocupante tendencia, ya que los Lakers no han sido capaces de determinar rotaciones efectivas ni lograr continuidad, más allá de las lesiones que han afectado a la plantilla. Una preocupación que no ha hecho más que aumentar en las últimas semanas, aunque los jugadores no han querido utilizar los problemas físicos como excusa.

«Que haya muchachos fuera no es ninguna excusa», declaró Anthony Davis tras el tropiezo ante los Heat. «Como dijo el entrenador [antes del partido], tenemos suficiente en este vestuario para ganar. Solo tenemos que salir y competir. […] Ahora mismo es un poco de todo. Pero si seguimos con esta tendencia no será bueno para nosotros».

Austin Reaves se hizo eco de un sentimiento similar al de Davis, diciendo que el equipo no puede usar estos quintetos fluctuantes como disculpa. «Independientemente de cuál sea el quinteto, los cambios, o lo que sea, tenemos que ser mejores como equipo e intentar ganar partidos. Tenemos más que talento para ganar partidos. Tenemos suficiente profundidad. Tenemos suficientes habilidad».

Ham confirmó que el equipo se reunió en el vestuario tras el partido y Reaves añadió que el ambiente en el vestuario es, actualmente, negativo, aunque con matices. «Estamos perdiendo», declaró Reaves. «Cada vez que pierdes, la buena vibra debería apagarse, ¿sabes? Si entrara allí y la vibra no fuera mala después del tramo difícil que hemos tenido, entonces sí que estaría preocupado. No digo que haya tensión entre nosotros con esto. Es que estamos perdiendo y deberíamos estar enfadados por cómo estamos jugando. Todo el vestuario se lleva bien».

Estos Lakers han pasado por tramos muy complicados durante los casi dos años de Ham como entrenador jefe, incluido un inicio de 2-10 hace una temporada que finalizó con la presencia del equipo en las Finales del Oeste. Ham ha demostrado la capacidad para comunicarse con sus jugadores y remar en la misma dirección, pero en Los Angeles tienen la urgencia de exprimir los últimos años de LeBron y la paciencia empieza a agotarse.