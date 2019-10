“Se acabó el abuso”, disco que motivó a Anthony Santos a hacer su primer video clips

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Entre cientos de canciones, 30 años de una exitosa carrera, la bachata “Se acabó el abuso” fue el disco seleccionado por Anthony Santos para hacer su primer video clips musical, el cual se estrenó el pasado 18 de octubre en su canal oficial de YouTube.

Uno de los elementos diferenciadores de Anthony Santos es que no ofrece entrevistas a medios de comunicación, no hace televisión y hasta el momento no realizaba producciones audiovisuales a sus discos.

“Mis fans, seguidores, amigos, relacionados y público en general, siempre me pedían que realizara un videos de mis diferentes éxitos, pues aquí les va su primer video de muchos que vendrán”, afirmó El Mayimbe de la bachata Anthony Santos en una forma muy jocosa.

El audiovisual rodado en Santo Domingo, fue dirigido por Fernando Blanco y producido por William Ogando, a través de la empresa productora F&B Films.

“El concepto manejado para el primer video de Anthony Santos, fue diseñado en base a una estética moderna y una historia estructurada, enfocada en los orígenes de la bachata, pero sobre todo cuidando cada detalle para satisfacer las expectativas de un público ansioso, que ya puede disfrutar a lo grande el debut de su “Bachatú”, el cual se muestra como nunca antes en la pantalla”, comentó su joven director Fernando Blanco.

