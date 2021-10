Se acabaron las faltas «forzadas» en suspensión en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Recular es de sabios, y aquí la NBA ha recogido el testigo y vuelto sobre sus propios pasos para enmendar una regla que se había distorsionado y forzado hasta rozar lo grotesco. Pues no había nada de ortodoxo en ese «jump shot» que hiciese creer que detrás existía una intención «real» de tiro, y por lo tanto el reglamento dejará de señalarla como infracción del defensor a partir de este mismo curso, ya viendo sus primeros ejemplos de ello en la preseason.

No son pocos los jugadores acostumbrados a sacar petróleo de esta acción los que deberán cambiar el chip, y seguro que más de uno cede al viejo impulso durante la temporada y se sorprenda cuando no escuche el eco del silbato. Pero eso se acabó.

Así pues, la historia será de este modo a partir de ahora: si un defensor salta a puntear un lanzamiento pero en su caída no invade la zona natural del lanzador (esto es, su influjo de elevación vertical), no habrá lugar a la falta, por más que el atacante salte hacia adelante en una ejecución completamente antinatural y donde solo se deduzca, efectivamente, que busca generar el contacto con el defensor.

O como indica la nueva norma en su tenor literal y a tres niveles:

«Shooter launches/leans into defender at abnormal angle» (El tirador se lanza se inclina hacia el defensor en un ángulo anormal)

«Shooter kicks leg at abnormal angle» (El tirador saca la pierna en un ángulo anormal)

«Offensive player abruptly veers off path (sideways/ backwards) into defend» (El jugador ofensivo se desvía abruptamente del camino (hacia los lados/hacia atrás) en pos del defensor).

Lo siento por sus afiliados VIP (todos sabemos bien quiénes son); este tren ya ha partido. Una hebilla menos en el cinturón de las defensas. Ya tocaba. Que el pantalón empezaba a apretar.

