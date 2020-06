SDD pide a JCE garantizar acceso de medios a recintos electorales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) hizo un llamado este martes Junta Central Electoral (JCE), a impartir las instrucciones pertinentes a los fines de que la libertad de prensa y el acceso de los medios de comunicación a los recintos electorales sean garantizados como muestra de transparencia del proceso electoral convocado para este domingo 5 de julio.

“Hasta la Sociedad Dominicana de Diarios han llegado informaciones de que se pretendería limitar la presencia de los medios de prensa en los recintos electorales con la intención de reducir el aglomeramiento por el COVID-19 en los escenarios en que los electores ejercen su derecho al voto. Rechazamos ese propósito que es, además, violatorio de nuestra Constitución y del derecho fundamental a informar y a ser informado”, denunció la SDD mediante un comunicado de prensa.

Sostienen que el “el trabajo de los medios no es estacionario y por tanto no reviste ningún peligro en ese sentido, por lo que, y como hemos hecho siempre, estamos dispuestos a colaborar con la Junta Central Electoral (JCE) en los esfuerzos por tener unas elecciones que cumplan con nuestro calendario electoral y que no resulten una fuente de contagio.”

La SDD mostró su preocupación de tales sugerencias para limitar el acceso de los medios de comunicación a los centros de votación en día de las elecciones de este domingo 5 de julio, en que se escogerán en nivel presidencial y el congresual las autoridades nacionales para el período 2020-2024.

Anuncios

Relacionado