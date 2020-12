Scottie Pippen ve ‘The Last Dance’ como una glorificación de Michael Jordan

Comparte esta noticia

Todos vimos el documental The Last Dance, el cual nos sirvió para conocer mejor a Michael Jordan mientras recordábamos una de las épocas más gloriosas del baloncesto con los seis anillos de los Chicago Bulls. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero… ¿se cuenta la historia tal y como pasó?.

Una vez emitida al completo la serie, algunas voces recalcaron que había ciertos vacíos en la trama a la vez que algunas situaciones se narraban con el simple objetivo de enaltecer la figura de Jordan. En este segundo argumento podemos situar a Scottie Pippen. Hace meses no faltaron informaciones que señalaron al inseparable compañero de Michael como una de las personas molestas por lo visto en el documental. En aquel momento el ’33’ de los Bulls optó por no hacer declaraciones, algo que ahora sí hace para corroborar que al menos no le convence el montaje.

“No creo que fuera tan preciso en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto, pero también por dos de los mejores jugadores, y uno podría incluso dejar eso de lado y hablar del mejor equipo de todos los tiempos. Son cosas que no se destacaron en el documental. Se trataba más bien de enaltecer y glorificar a Michael. Creo que hasta cierto punto terminó siendo contraproducente porque la gente tuvo la oportunidad de ver su personalidad”, explica a Andrew Anthony de The Guardian.

¿Se podría haber hecho de forma distinta? Siempre es posible, pero en este caso concreto era altamente improbable. Para empezar el proyecto fue coproducido por la compañía Jump 23 de Jordan; es decir, estuvieron en todo momento encima de qué imágenes se emitían y cómo se montaban. Por si fuese poco, las imágenes inéditas de la temporada 1997-98 estaban guardadas bajo llave y solo podían emitirse con el beneplácito del propio Michael. Todas las piezas estaban dispuestas para que la imagen de Jordan y lo grande que fue (para muchos el mejor de todos los tiempos) centrase lo que llegase al espectador.

En todo caso, Pippen y Jordan son amigos y eso eso no va a cambiar. Preguntado por el citado periodista, Scottie afirmó que este es un tema que ha tratado directamente con el eterno ’23’ de la franquicia de Illinois. “Sí. Le dije que no estaba muy contento con eso y lo aceptó. Me dijo: ‘oye, tienes razón’. Eso fue todo”, concluye.