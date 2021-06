Scottie Pippen: “LeBron conoce mejor el baloncesto en equipo que Durant”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kevin Durant ha recibido numerosos elogios por su actuación frente a Milwaukee Bucks. Pese a terminar derrotado, el hecho de llegar hasta el séptimo partido sin Kyrie Irving y con James Harden muy limitado físicamente, ha hecho que muchos le hayan señalado como el mejor jugador de la NBA en la actualidad. Y decimos muchos porque hay quien ve en su presentación ante los de Wisconsin ciertos fallos como no ser demasiado individualista. Ese es el caso de Scottie Pippen, quien ha hecho estas declaraciones a Tyler R. Tynes de GQ.

“Pones a KD en Brooklyn, Kyrie se lesiona y James Harden no es el jugador que es. Entonces KD no solo tiene que anotar por ellos, sino también generar juego para los demás. No quiero dar un golpe a KD, pero me preguntaron: ‘¿ha superado a LeBron James?’ Mi respuesta fue: ‘LeBron conoce mejor el baloncesto en equipo que Durant’”, comenta antes de indagar en lo que hubiese hecho El Rey ante los Bucks y las diferencias entre ambos.

“KD puede anotar mejor que LeBron, probablemente siempre ha sido así. Pero, ¿ha superado a LeBron? No. Intentó vencer a los Milwaukee Bucks él solo en lugar de utilizar a su equipo. ¿Ves lo que estoy diciendo? LeBron James habría descubierto cómo vencerlos, y no habría estado agotado, y puede que incluso no hubiese hecho el último tiro. Pero LeBron no es KD, y KD no es LeBron. KD es un tirador, un anotador… pero no tiene lo que tiene LeBron”, sentencia.

Como suele ser habitual, Durant no ha dudado en contestar una vez que estas declaraciones han llegado a sus oídos. La estrella de los Nets ha recordado a Pippen aquel partido de playoffs de 1994 en el que el entonces jugador de los Bulls se negó a saltar a la cancha para la última jugada. ¿El motivo? Phil Jackson había diseñado una jugada para Toni Kukoc.

“¿No se negó el gran Scottie Pippen a saltar a la cancha para los últimos segundos porque estaba dolido a causa de que su entrenador diseñó la jugada para un mejor tirador?”, expresa a través de Twitter.

