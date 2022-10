Scott Mruczkowski y Tim Ford triunfadores del Cap Cana Golf Cup 2022

Comparte esta noticia

El tradicional torneo de la Ciudad Destino se conmemoró en el marco de celebración de sus 20 años de fundada.

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA. – El Campo de golf Punta Espada realizó el tradicional torneo de golf invitacional en su décima edición a beneficio de la Fundación Forjando un Futuro el pasado 21 y 22 de octubre en el que los jugadores Scott Mruczkowski y Tim Ford resultaron ganadores de la copa al mejor score bruto overall del torneo con 59 palos netos.

El evento estuvo enmarcado en la celebración de los 20 años de la Ciudad Destino, en el que 200 jugadores nacionales e internacionales salieron al campo por shotgun.

El Cap Cana Golf Cup se desarrolló en esta ocasión dedicado a la cultura italiana en un agradecimiento a propietarios y aliados comerciales de la ciudad destino, por lo que contó con la presencia especial de Stefano Queirolo, embajador de Italia en República Dominicana.

También se dieron cita el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández y el cónsul de España en República Dominicana, Pablo Gómez de Olea.

Bajo la modalidad Scramble en parejas, los ganadores de la Categoría A fueron Antonio Olivo y Patrick Hafner en primer lugar; Annie Purcell y Troy Farmer en la segunda posición; mientras que Freddy Rodríguez y William Melo en tercer lugar.

En la categoría B, la primera posición fue ganada por Ángel González y Julio Barranco; Arístides Ramírez y José Llop en segundo lugar; y Mario Abreu junto a Raúl Rosario, en el tercer lugar.

La categoría C estuvo liderada por Alan Paiewonsky y Daniel Pérez, ganadores del primer lugar; mientras que Claudio González y Pascualino Diteodoro ocuparon la segunda posición. El tercer lugar correspondió a Miguel Rodríguez y Virgilio de Pool.

Una categoría adicional de damas este año fue reconocida en esta ocasión en la que Anne Purcell y Cindy Grider salieron triunfantes con 70 palos clubs netos.

Otros premios especiales fueron Closets to the pin en el hoyo 7 y hoyo 16 para Stevie Thompson; Longest Drive en el Hoyo 6 para Mike Blick y en el hoyo 15 para Scott Mruczkowski.

Acompañados de un clima muy soleado, los jugadores disfrutaron al aire libre de las excelentes condiciones del campo de golf Punta Espada, haciendo posible con su participación y donaciones los proyectos sociales y educativos que lleva a cabo la Fundación Forjando un Futuro.

Sobre Punta Espada:

La historia de Cap Cana incluye grandes momentos vividos. Su campo de golf Punta Espada fue sede por tres años del primer evento PGA celebrado en el país; ha sido clasificado por Golfweek como el campo de golf No.1 del Caribe, México y Centroamérica. No. 35 de los 100 mejores campos del mundo según Golf Digest. Se encuentra en la lista de Robb Report “Best of the best”, y además No.3 de los campos de golf diseñados por Jack Nicklaus.

