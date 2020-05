Scott Derrickson cambia la secuela de “Doctor Strange” por la de “Labyrinth”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El cineasta Scott Derrickson, que abandonó a comienzos de año la secuela de “Doctor Strange” (2016), se pondrá al frente de la continuación de la cinta de culto “Labyrinth” (1986), informó este martes el medio especializado Deadline.



Derrickson encabezará este proyecto de TriStar Pictures que será una secuela de la película de fantasía que dirigió Jim Henson, el genio de las marionetas detrás de “The Muppets” y “Sesame Street”, y que protagonizaron Jennifer Connelly y David Bowie.



Maggie Levin, cuya carrera incluye guiones en series como “Into the Dark“, escribirá esta secuela de “Labyrinth“.



Lisa Henson, que es la hija de Jim Henson y la presidenta de The Jim Henson Company, será productora en este proyecto para garantizar que se respete el legado de su padre en “Labyrinth“.



Derrickson anunció en enero que había dejado su cargo como director de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, la cinta que dará continuación a “Doctor Strange“.



“Marvel y yo hemos decidido de mutuo acuerdo separar nuestros caminos acerca de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ debido a diferencias creativas”, escribió en Twitter el realizador estadounidense.



Sam Raimi ocupará el lugar de Derrickson y regresará así al cine de superhéroes en el que ya dirigió la trilogía sobre Spider-Man que protagonizó Tobey Maguire: “Spider-Man” (2002), “Spider-Man 2” (2004) y “Spider-Man 3” (2007).



Derrickson había dirigido “Doctor Strange“, primera película sobre este personaje de Marvel y que en la gran pantalla ha interpretado Benedict Cumberbatch.



Esta primera entrega sobre un hechicero con asombrosos poderes recaudó en todo el mundo 677,7 millones de dólares y contó en su notable elenco con Rachel McAdams, Mads Mikkelsen y Tilda Swinton.



Una de las novedades más estimulantes de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es que supondrá el primer acercamiento al género de terror dentro de las películas de Marvel.



Junto a Benedict Cumberbatch, está confirmada la participación en esta cinta de Elizabeth Olsen, que en las historias de Marvel interpreta a Scarlet Witch; y de Benedict Wong, que se hace cargo del personaje de Wong.

