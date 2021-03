Scott Brooks sobre Russell Westbrook: “Sabía que volvería a ser el que era”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Washington Wizards abrirá esta noche el regreso de la competición visitando a Memphis Grizzlies, partido en el que intentarán dar continuidad a una fantástica racha de ocho victorias en los últimos 11 partidos. En esa reacción del equipo tras un duro comienzo mucho ha tenido que decir Russell Westbrook, quien lleva semanas jugando a gran nivel en la capital de Estados Unidos. Su entrenador, Scott Brooks, se muestra feliz una vez que su pupilo ha dejado atrás los problemas de lesiones para mostrar sobre la cancha todo su potencial.

“Tuvo algunas dificultades durante la pretemporada, pero sabía que volvería a ser el jugador que era. Sin duda fue difícil para él y para todos nosotros porque no estábamos jugando bien. Thomas Bryant ha estado fuera toda la temporada, pero no lo usamos como excusa y seguimos peleando; eso es lo que me encanta de este grupo. Juegan duro todas las noches, no siempre es perfecto, pero nos damos la oportunidad de ganar cada partido”, señala.

A estas alturas de temporada Westbrook está promediando 20,3 puntos, 9,7 rebotes y 9,8 asistencias para ser pieza clave en unos Wizards que se encuentran en la 12ª posición de la Conferencia Este con un balance de 14-20; es decir, a solo partido y medio de Indiana Pacers, equipo que cierra las plazas de play-in al ocupar la décima posición.

Aunque el equipo no esté en el lugar que a Brooks le gustaría, el head coach recalca le orgullo que supone la remontada del equipo. “Me gusta el hecho de que hayamos mostrado un gran espíritu de lucha. Muchas cosas no iban como queríamos, pero aguantamos y nos mantuvimos unido; aunque hubo algunos momentos complicados volvimos a la pelea. No estamos donde nos gustaría estar pero me encanta el hecho de que nos hemos mantuvimos unidos. Hemos demostrado mucha resiliencia y no es fácil de hacer. Estoy orgulloso de cómo los muchachos que han regresado a la batalla y de habernos dado la oportunidad de luchar por un lugar en los playoffs en estos últimos 38 partidos”, sentencia.