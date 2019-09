(VIDEO) SCJ aplaza audiencia juicio caso Odebrecht por lesión Ángel Rondón mientras jugaba tenis

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el martes primero de octubre la audiencia del juicio de fondo de los implicados en el caso Odebrecht, debido a una licencia médica de Ángel Rondón, quien se lesionó mientras jugaba tenis. El abogado José Miguel Minier explicó que “Rondón jugando tenis ayer tuvo una caída (…) cuando llaman al ortopeda se demostró que tiene una lesión y necesita 10 días de reposo”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do