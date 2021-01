Schwartzman:”Cada año mejoré un poco, espero que el 2021 no sea la excepción”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.-El tenista argentino Diego Schwartzman, noveno de la clasificación de la ATP, dijo a Efe que “en lo estrictamente deportivo” su 2020 fue “espectacular”, porque llegó a ser número 8 del mundo, pero remarcó que cada año mejoró “un poco” y que espera que el 2021 “no sea la excepción”.

“El balance es muy bueno. Es difícil decir que tan bueno fue mi año desde lo deportivo entendiendo lo que pasó en el mundo, por las cuestiones económicas y de muertes por covid. Pero en lo estrictamente deportivo el balance es espectacular”, dijo Schwartzman en una entrevista telefónica con Efe.

En 2020, el tenista argentino, de 28 años, logró meterse entre los diez mejores del mundo por primera vez en su vida. “Pude lograr cosas que no había logrado antes”, señaló.

Sin embargo, también manifestó su deseo de que este 2021 sea aún mejor que el año que acabó.

En el último Roland Garros, el argentino llegó hasta las semifinales y cayó en esa instancia ante el español Rafael Nadal por 6-3, 6-3 y 7-6. Pero antes venció en los cuartos de final al austríaco Dominic Thiem por 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2.

En el Masters de Roma venció a Nadal en los cuartos de final por 6-2 y 7-5 y, después de ganarle al canadiense Denis Shapovalov (6-4, 5-7 y 7-6), perdió en la final ante el serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-3.

En 2020 también fue finalista del Abierto de Córdoba (perdió ante el chileno Christian Garín por 2-6, 6-4 y 6-0) y del Torneo de Colonia II (cayó ante el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-1).

El 12 de octubre alcanzó el número 8 de la clasificación de la ATP.

Sin embargo, el tenista argentino dijo a Efe que cree que todavía no llegó “al techo” de su carrera.

“Esperemos que no lo haya alcanzado, por ahora el techo viene bien, quizás más alto de mi altura. Viene muy bien y por ahora no lo toqué, cada año mejoré un poco. Esperemos que el 2021 no sea la excepción y que el techo se siga yendo para arriba”, comentó ‘el Peque’.

Schwartzman escaló posiciones en la clasificación de la ATP todos los años desde 2009, excepto en 2015.

Fue 1025 del mundo en 2009, 415 en 2010, 371 en 2011, 179 en 2012, 117 en 2013, 61 en 2014, 88 en 2015, 52 en 2016, 26 en 2017, 17 en 2018, 14 en 2019 y terminó el 2020 como número 9, y es el décimo segundo argentino en estar entre los diez mejores del mundo.

Los anteriores fueron Guillermo Vilas (2 en 1975), Juan Martín del Potro (3 en 2018), David Nalbandian. (3 en 2006), Guillermo Coria (3 en 2003), José Luis Clerc (4 en 1981), Gastón Gaudio (5 en 2005), Guillermo Cañas (8 en 2005), Alberto Mancini (8 en 1989), Mariano Puerta (9 en 2005) y Martín Jaite (10 en 1990), Juan Mónaco (10 en 2012).

Para Schwartzman, esto ocurre porque los tenistas argentinos tienen “un plus”.

“Pero no por el hecho de ser argentino, sino por la escuela, por la gente que nos enseña y por lo que valoramos el trabajo de cada profesional”, añadió ‘el Peque’.

“El tenis nos hace mentalmente muy fuertes porque se juega tres semanas al año cerca de casa, todo lo demás es lejos, con muchas horas de diferencia. Eso te hace volverte fuerte. Es un examen que tenemos que pasar”, dijo.