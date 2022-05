Schwartzman: “Dimitrov me cagó a palos en Madrid, pero no pasará en París”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El argentino Diego Schwartzman, que este miércoles venció al español Jaume Munar remontando dos sets, recordó la dura derrota en el último torneo de Madrid ante el búlgaro Grigor Dimitrov, pero pronosticó que en la tercera ronda del Roland Garros no ocurrirá lo mismo.

“Va a sentir incomodidad si juego como al final (del partido ante Munar). Este año (Dimitrov) está jugando mucho mejor, en Madrid (el 4 de mayo) hizo un partidazo y me cagó a palos (6-0 y 6-3), como decimos nosotros. No creo que en dos partidos seguidos pase lo mismo, más allá de la confianza, son cinco sets, no bastan con dos. Si juego bien, voy a tener la oportunidad”, señaló ‘El Peque’ ante la prensa.

Del duelo ante Munar, Schwartzman contó que el primer set lo ganó “muy bien”, pero que en el segundo las tornas empezaron a cambiar. “Yo fui mejorando un poco y él perdiendo precisión, eso me dio confianza, él también se fue quedando físicamente”, añadió.

“A cinco sets hay que estar muy preparado físicamente y mentalmente. No es joda jugar tres cuatro o cinco horas, hay que trabajar el cuerpo durante mucho tiempo”, afirmó.

