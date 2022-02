Scholz dice que entrada de Ucrania a la OTAN “no está realmente en la agenda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este viernes que “la incorporación de Ucrania” a la OTAN “en los próximos días, meses o años no está realmente en la agenda”, por lo que Rusia no tiene motivos “para toda esta escalada” de la tensión”.

Por tanto, “hagamos lo mejor para evitar un conflicto militar” que puede llevar a “una guerra severa, especialmente para la gente que va a sufrir”, dijo Scholz en una conferencia de prensa al término de la cumbre que la Unión Europea y la Unión Africana celebraron ayer y hoy en Bruselas.

“Tenemos que tomarnos la situación muy en serio, es una realidad dramática”, señaló el canciller alemán que apuntó que “sería ingenuo si pasáramos por alto lo que estamos presenciando ahora”, respecto a “un despliegue militar masivo alrededor de la frontera ucraniana”.

Preguntado por su interpretación de la carta que envió ayer el Kremlin a Estados Unidos asegurando que Rusia se vería obligada a llevar a cabo acciones “técnico-militares” si Washington no se abre a negociar sobre sus demandas de seguridad en Europa, Scholz dijo que no “es una descripción de algo que no es más que una agresión militar”.

“No tenemos que hacer que suene inofensivo”, añadió.

Scholz apostó por seguir apostando por la vía diplomática para lograr rebajar la tensión con Rusia y al mismo tiempo, reiteró que tanto la UE como sus socios occidentales están preparados para sancionar a Moscú si invade Ucrania.

El canciller alemán participará hoy en una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la que también asistirán líderes como el canadiense Justin Trudeau o los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron; Italia, Mario Draghi o el Reino Unido, Boris Johnson.

Asimismo, también estarán presentes los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Iohannis; los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Esa videollamada se celebrará el mismo día que empieza la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), a la que Rusia no asistirá, un hecho que Scholz evitó valorar.

El canciller alemán, además, señaló que no ve “ninguna razón para cambiar nada” respecto a “las normas de exportación” de armas, tras las críticas que ha recibido de Ucrania por haber bloqueado el suministro de armamento a Kiev en la actual situación.

