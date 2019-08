Sayuri Mukai asegura actualmente teatro y el cine están defendiendo mucho más a las causas sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz y maestra de danza oriental Sayury Mukai, consideró que actualmente “el teatro y el cine en este momento están defendiendo y aportando mucho más a las causas sociales y hay mucho material que se está haciendo para concientizar”.

Entrevistada en exclusiva para El Nuevo Diario, Mukai quien es actriz de origen dominico japonesa consideró que la campaña internacional en contra del turismo dominicano “eso es un negocio” al que hay que hacerle frente y seguir apoyando el desarrollo del turismo.

En ese orden Mukai dijo que está presentando desde el pasado mes de julio en micro teatro con la directora Marina Frías hasta el miércoles 21 de agosto, en los “Micro Acústicos”, que se trata de cuatro performances interpretados todos los miércoles por actores y músicos, en las salas de Microteatro.

A continuación te compartimos la entrevista completa realizada por el periodista Cesar Doroteo .

-¿En qué año decides prepararte para hacer teatro?

En el 2015

-¿Qué es lo que más te ha gustado del teatro?

Me gusta como forma de expresión única e irrepetible, el teatro te da una conexión especial con el público y con el presente.

-¿Has pensado incursionar en el cine en algún momento?

Claro que sí, realmente el cine es mi pasión.

-¿Piensas que desde el teatro o el cine se puede cambiar la conducta de las personas?

Pienso que no puedes cambiar a las personas si ellos mismos no quieren cambiar, el teatro y el cine pueden hacer reflexionar a las personas que ya tienen una intención o un sentimiento, puede hacerlas tomar conciencia sobre algo pero cambiar una conducta creo que no.

-¿Qué género teatral o de cine prefieres para actuar?

Todos

-Y para ir al cine o teatro a ver cuál prefieres

Yo soy muy romántica

-¿Por qué ciencias políticas?

Desde pequeña he tenido un sentimiento profundo por entender porque existe la pobreza, la desigualdad, el racismo, en fin todos los problemas sociales. Quiero hacer un cambio y necesito prepararme para hacerlo bien.

-¿Cuál sistema de gobierno prefieres, Cuba, Venezuela o Puerto Rico?

Si tengo que elegir de estos tres Puerto Rico, pero creo que cada sistema de gobierno tiene sus fallas y casi todas recaen sobre sus gobernantes.

-¿Piensas que desde el Teatro se pueden defender causas sociales?

¡Claro que sí! El teatro y el cine en este momento están defendiendo y aportando mucho más a las causas sociales y hay mucho material que se está haciendo para concientizar.

-¿Para ir al cine prefieres Fast and Furios o Romeo y Julieta?

Soy amante del cine quizás por eso amo todo, prefiero Romeo y Julieta por una cuestión de educación cinematográfica pero todo lo que están haciendo va evolucionando el cine y necesitamos aplaudirlo y apoyarlo.

-¿Con qué método te sientes más identificada para trabajar tus personajes?

Yo no tengo un método en específico, he pasado por todos los métodos desde Stanislavskij hasta Strasberg que de los métodos es el que más me gusta. A la hora de trabajar un personaje y conociendo todos los métodos incoscientemente los utilizas todos, dependiendo de las exigencias del personaje.

¿Qué conlleva ser maestra de danza?

Mucha disciplina y un amor por donar lo que sabes al prójimo.

-¿Cuál ha sido la personificación qué más ha calado en ti?

La de una niña especial, fue muy fuerte para mí el poder entrar en su mundo, que me mostrará la pureza y la forma de ver la vida como nosotros no somos capaces. Lloró cada vez que la recuerdo.

A parte de ser maestra de danza, ¿bailas cualquier tipo de ritmo tropical?

Si! Me encanta bailar bachata y merengue.

-¿Cómo ha sido tu experiencia en RD?

Estoy feliz! De ver a mi gente y todo lo que están haciendo ahora con la ley de cine, estoy enamorada.

-¿Le dirías a la gente de tu país que vengan a Santo Domingo?

Claro! Amo Santo Domingo es un paraíso y creo que todos deben conocerlo.

¿Qué piensas de la campaña en contra del turismo del país?

Tú sabes que eso es un negocio, creo que hay que hacerle frente a esas campañas denigrantes y seguir apoyando el desarrollo del turismo. Todos pueden aportar y poco a poco se irá desinflando.

