Save the Children presentó los resultados del proyecto que enfrenta trata de personas, matrimonio infantil y violencia de género

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Save the Children, con el auspicio del Ayuntamiento de Madrid, presentó los resultados del proyecto “Promoviendo Municipios Seguros e Igualitarios con Niñas, Adolescentes y Mujeres Empoderadas Frente a la Trata de Personas, Matrimonio Infantil y Violencia Basada en Género”, durante un encuentro realizado en el Hotel Catatonia.

Este programa se desarrolló en San Cristóbal y Haina desde marzo de 2012, específicamente en las siguientes seis comunidades: Gringo, Carril, Los Botao, Loma de San Nicolás, la Piña y Concentración.

Alba Rodríguez, Directora Ejecutiva de Save the Children, explicó que el objetivo de este proyecto es contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia de niñas, adolescentes y mujeres ¨en Save the Children una de nuestras prioridades más importantes es abordar desde la prevención y protección la violencia contra niñas y adolescentes en particular la trata con fines de explotación sexual comercial y matrimonio infantil. Nuestra programación en este sentido trabaja en varias provincias del país apostando por poner fin a estas formas de extrema violencia que afectan a nuestra niñez¨

Este proyecto trabajo con 1,232 de niñas, adolescentes y mujeres, 106 autoridades formadas para una mejor atención frente a la violencia de género de niñas y adolescentes, 294 hombres sensibilizados frente a diferentes tipos de violencia de género en niñas y adolescentes, 24 empresas con personal sensibilizado en prevención de trata de personas y matrimonio infantil y 13 organizaciones de la sociedad civil preparadas y formadas para proteger y prevenir el matrimonio infantil y la trata.

De igual manera, se formaron 24 empresas con personal comprometido y sensibilizado en prevención de trata y matrimonio infantil; 833 niñas, adolescentes y mujeres capacitadas en la prevención e identificación de trata de personas, matrimonio infantil y violencia basada en género; 236 mujeres entrenadas en talleres de microemprendimiento, al mismo tiempo que se les facilitó apoyo para que pudieran ser insertadas en el mercado laboral, mediante una feria de empleo realizada con el sector privado y con la colaboración del Ministerio del Trabajo y 8 mesas de diálogo para la igualdad de género lideradas por niñas y adolescentes.

Es importante destacar que la administración municipal adoptó las agendas 2030 municipales y formaron parte de su elaboración, redacción y aprobación.

En el marco de la actividad se realizó un panel de intercambio de experiencias de cómo las capacitaciones han cambiado las percepciones de los invitados en los temas tratados en el proyecto de entre autoridades del sector privado y Organización de la Sociedad Civil (OSC), así como los testimonios de una niña, una lideresa de la red de apoyo, una autoridad y una mujer miembro de una OSC.

En la presentación de este informe, además de la señora Alba Rodríguez, estuvieron presentes Luz Del Alba Antonio, coordinadora del proyecto, entre otros representantes de Save the Children.

Save the Children

Con más de 40 años de experiencia en el trabajo comunitario a nivel nacional centrado en la garantía y promoción de los Derechos de la Niñez, como parte de Save the Children Association, están comprometidos con la misión común de asegurar que todos los niños y niñas disfruten de los derechos que les corresponden según la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la ONU, adoptada y abierta a la firma el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada en República Dominicana el 11 de junio de 1991.