Saúl “Canelo” Álvarez demanda a Óscar de la Hoya

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez demandó a la compañía promotora Golden Boy Promotions, que lidera Óscar de la Hoya y Danza, por incumplimiento de contrato.

El alegato de Álvarez y su equipo es que no le han podido conseguir una pelea desde noviembre del año pasado según ESPN.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring .Interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen”, dijo Canelo a través de un comunicado reproducido por ESPN.

“Canelo” firmó una extensión de contrato con Golden Boy Promotions por cinco años, y a su vez firmó un acuerdo histórico por 365 millones de dólares y 11 peleas con la cadena de streaming DAZN. La primera pelea con Rocky Fielding, en diciembre de ese año, sería por 15 millones y el resto por una garantía de 35 millones.

De acuerdo con el contrato signado entonces, que convirtió al mexicano en el peleador que más dinero le habían garantizado en la historia, mínimo tenía que peleas Álvarez dos veces al año, pero no le han podido concretar ningún combate a pesar de que DAZN ya se reactivó con algunas peleas, y para su regreso se sabe que no le estaban ofreciendo siquiera la mitad de lo que tenía garantizado.

Estas situaciones han provocado que el púgil y su equipo tomarán la decisión de demandar a ambas compañías.