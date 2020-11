Sarah McBride se convierte en la primera senadora estatal transgénero en la historia de Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Sarah McBride ganó su carrera por el senado estatal en Delaware el martes por la noche, convirtiéndose en la primera senadora estatal transgénero en la historia de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter en un tuit que marcaba su victoria, la senadora escribió “Lo hicimos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias.”

Asimismo, aprovechó la ocasión para dedicar su victoria a la comunidad LGTBQ, declarando en otro tuit que celebraba su triunfo, que “Espero que esta noche le muestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia también es lo suficientemente grande para ellos”.

De acuerdo al Fondo de Victoria LGBTQ, McBride se une a otras cuatro personas trans que actualmente sirven en las legislaturas estatales. Esto incluye a la representante del estado de Colorado Brianna Titone, a los representantes del estado de New Hampshire Lisa Bunker y Gerri Cannon, ya la delegada del estado de Virginia, Danica Roem, la primera persona transexual en servir en una legislatura estatal.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020