Sara Sorribes aparta a Leylah Fernández de la final que jugará ante Danilovic

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- La española Sara Sorribes regresó a una final y jugará por el título en el torneo ITF W100 de Madrid tras vencer a la canadiense Leylah Fernández, principal reclamo del torneo que se dipsuta en el Club de Campo Villa de Madrid, y citarse con la serbia Olga Danilovic que sacó adelante su duelo contra Suzan LAmens

La castellonense, que regresó a la competición hace mes y medio tras superar una lesión en el pie derecho, ganó a la primera favorita, finalista del Abierto de Estados Unidos en el 2021 y cuartofinalista en Roland Garros en el 2022, por 6-2 y 7-5.

Sara Sorribes volvió a las pistas a primeros de abril después de seis meses de baja y cayó más allá de las cien primeras del ránking WTA. Por eso, la española tiene que jugar torneos de menor rango para recuperar puestos.

La jugadora de Castellón disputará el domingo su primera final en más de dos años, desde que ganó el torneo de guadalajara, el único trofeo relevante instalado en su palmarés.

Tardó casi dos horas en vencer por primera vez a la jugadora canadiense con la que había perdido en Monterrey, en el 2021, en pista dura, en la única ocasión en la que ambas se habían enfrentado.

«Ella es una grandísima jugadora, con grandes resultados. Yo tenía poco que perder y mucho que ganar y así me lo he tomado yo. He disfrutado y he conseguido ganar», indicó Sorribes, que disputa de nuevo una final.

Sara Sorribes, actualmente ubicada en el puesto 155 del ránking femenino, se enfrentará en la final del torneo madrileño a la serbia Olga Danilovic que venció en dos mangas a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-4 y 6-1.

