Santiago Rodríguez en «pie de lucha» contra deforestación; llaman al Gobierno detener corte de pinos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Comunitarios de Santiago Rodríguez continúan luchando contra la deforestación y llamaron al Gobierno a interceder para que se detenga el corte de pinos, alegando que les están secando el único río que les queda.

«La decisión es firme, ya nosotros nos levantamos a decir qué está sucediendo con el tema ambiental en nuestra provincia Santiago Rodríguez, nosotros hemos tomado en cuenta que si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca y este pie de lucha no se va a detener hasta que nosotros no tengamos bien claro de lo que va a estar pasando después de aquí», expresó uno de los habitantes.

Resaltó que su «decisión es que no haya ruta de camiones cargados de pinos por el municipio de Monción, que no haya un corte más que pase por el centro de este municipio, porque ya nosotros dijimos ya a esta situación».

Mientras, otra ciudadana adviertió que «no dejaremos pasar un camión por aquí sin que se nos de una explicación, queremos pedirle al presidente que pare el corte indiscriminado de árboles que tenemos en La Sierra porque van a acabar con nuestro río».

«El pueblo de Monción está en las calles, necesitamos que paren el corte de pinos y esto es solamente una de las acciones que estamos tomando», dijo otro.

«Estaremos en pie de lucha hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto», agregó otro ciudadano.

Asimismo, llamaron la atención a los empresarios y ganaderos a que tomen en cuenta que si el río se seca, todos sufrirán, indicaron que las cabeceras de los ríos ya no tienen agua.

Relacionado