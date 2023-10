Santiago Matías tras acusación de desorden en Zona Colonial: “Sus hijos deberían ser como yo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario e influencer Santiago Matías (Alofoke) continúa defendiéndose de las acusaciones en su contra, de que fue el responsable del desorden registrado el pasado sábado en la Zona Colonial de la capital dominicana, destacando una serie de cualidades que dice adornan su persona y por lo entiende que los niños dominicanos deberían ser como él.

A través de su cuenta de X (Twitter), Alofoke sostuvo además que es un ejemplo para los jóvenes del país.

«Yo soy el ejemplo a seguir mas perfecto para la juventud dominicana. No uso vicios, genero empleomanía, pago impuestos, no ando jodiendo en la calle, no cobro en ninguna nomina del estado, he impulsado talentos en los medios. Cambie por completo los medios digitales de este país que es usado como referente actual, buen hijo y padre responsable. Sus hijos deberían ser como yo», expresó Matías.

El sábado en la noche el caos se apoderó de la citada zona, donde una supuesta fiesta de Halloween concluyó en una balacera.

El afamado empresario se desligó de ser el responsable del hecho y atribuyó dicho desorden a los tiktokers.

«Por esta vía yo me desligo de cualquier convocatoria desorden o acumulación de personas que se diera anoche en la zona colonial», escribió ayer Matías.

Tras atribuirle el desorden a una publicación hecha en su canal de WhatsApp, a donde indicó que colocaría 200 mil pesos escondidos en esa área para que sean encontrados por un seguidor, Matías aclaró que a esa publicación no se le dio seguimiento.