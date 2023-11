Santiago Matías someterá a la justicia elenco de El Mañanero; le manda mensaje a Espaillat

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías instó a todo el elenco del programa El Mañanero a guardar su dinero porque los demandará a todos tanto como empresa como persona física.

»Guarden dinero, mucho dinero porque van a gastar mucho dinero en abogados, porque ya apoderé a mis abogados porque a cada uno le haré una querella individual como empresa y como persona física. Por lo de Kiko, por lo de lavador, por lo de que no aguanto auditoría», expresó.

A todo esto sacó de la lista hasta nuevo aviso a Bolívar Valera »El Boli» debido a su inmunidad parlamentaria que lo protege por ser funcionario del Gobierno y además dijo que invertirá mucho dinero para que El Boli pierda como diputado y luego »meterle caña».

Mensaje a Espaillat

Una tecla que tocó Matías fue la del empresario y CEO de RCC Media, Antonio Espaillat indicándole que no es competencia de él y que al contrario lo respeta a nivel empresarial: »esto es una emisorita, yo no soy competencia tuya, si usted esta en estos chismes o si usted mando a que me tiren para quitarle relevancia política a mi no me interesa la política», expresó.

También le pidió que le dejara saber si tiene algún problema con él porque todas las críticas en su contra provienen de dicha plataforma, »usted es la fachada» y le indicó que está en otro nivel, por lo que supone que ni se ha enterado de esos conflictos.