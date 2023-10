Santiago Matías se desliga de desorden en Zona Colonial; se lo atribuye a los tiktokers

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario y comunicador Santiago Matías se desligó este domingo del desorden ocurrido la noche del sábado en la Zona Colonial, el cual habría sido provocado por una fiesta de Halloween.

El influencer se expresó a través de sus redes, a donde atribuyó dicho desorden a los tiktokers. «Por esta vía yo me desligo de cualquier convocatoria desorden o acumulación de personas que se diera anoche en la zona colonial», escribió.

Tras atribuirle el desorden a una publicación hecha en su canal de WhatsApp, a donde indicó que colocaría 200 mil pesos escondidos en esa área para que sean encontrados por un seguidor, Matías aclaró que a esa publicación no se le dio seguimiento.

» La publicación de un tweet de nuestras redes en la mañana no se le dio seguimiento no hubo convocatoria no hubo fecha no hubo lugar no hubo hora precisamente para evitar desórdenes como eso en la vía pública. La convocatoria de anoche tenia semanas en Tik Tok», posteó su su cuenta de X (anterior Twitter).

Además, indicó que «mantener el orden en los espacios públicos es esencial para garantizar el bienestar y seguridad de la comunidad. Por eso las leyes establecen sanciones a quienes perturban el orden público».

En ese sentido, rechazó categóricamente «el mal comportamiento de los responsables de la situación en la Zona Colonial anoche».