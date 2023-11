Santiago Matías se defiende y responde a críticos: ‘’van a tener que mandarme a matar’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Esmelin Santiago Matías García ‘’Alofoke’’, el reconocido empresario, comunicador y figura destacada en el mundo de los medios digitales y las redes sociales, ha decidido tomar la palabra, desahogarse y responder a todas y cada una de las personas que han arremetido en su contra.

Con una sinceridad que da miedo y una valentía encomiable, Matías dejó claro en sus icónicos ‘’en vivo’’ de YouTube que no se quedará callado ante las críticas y ataques que ha recibido y que para detenerlo haría que ‘’mandarlo a matar’’.

Dicho con sus propias palabras todo esto se trata de ‘’una guerra entre el bien y el mal’’ y dejó que todo el mundo ‘’le tirara fuerte’’ para luego hacer lo propio, pero de una forma más categórica.

Todo el enfrentamiento entre diversas figuras de la comunicación y su persona viene de viejos problemas que ahora se alborotaron luego de lo sucedido el pasado sábado en la Zona Colonial.

Santiago Matías optó por enfrentar de manera directa a sus detractores mediante el live que inició a las 09:00 de la noche de este martes indicando que los famosos 200 mil pesos ofrecidos iban a ser regalados en las llamadas millonarias y a través del canal de Whatsapp del programa.

‘’Quiero iniciar esta alocución con un escrito, he reflexionado mucho y quiero expresar que Santiago Matías es un ser humano, con todas las imperfecciones que eso implica…señores yo he cometido errores, cometo y sin lugar a dudas seguiré cometiendo a lo largo de toda mi vida, sin embargo lo que realmente define quien soy va más allá de mis fallas y digo esto porque mi verdadera esencia se forja día a día al comprometerme con ser una mejor persona y aprender de valiosas lecciones que he aprendido y que la vida me ofrece’’, fueron las palabras de Matías García que dieron inicio a los casi 90 minutos de desahogo junto a su equipo de Alofoke Radio Show FM.

Con sus palabras que resonaron con fuerza en el ciberespacio, el empresario quiso demostrar que, detrás de la pantalla, hay un ser humano con emociones y convicciones.

Rechazó lo sucedido

Una de las cosas de las que habló Matías en su en vivo fue del caso del caos de la Zona Colonial el pasado sábado en una celebración de Halloween donde este habría ofrecido unos 200 mil pesos indicando que rechaza la convocatoria realizada para dicho ‘’teteo’’, rechaza el comportamiento de los jóvenes en ese lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que ha costado tanto remozar y se puso en solidaridad con todos los afectados de la zona diciendo que esos jóvenes no representan a la juventud y que no todos son de la famosa calle ‘’la 42’’.

Uno a uno

En su acto de desahogo y respuesta, Matías de 41 años reflejó su molestia con quienes le critican su poder en los medios de comunicación y los mencionó uno a uno como si se tratara del juego de la muerte:

El primero de la lista en mencionarse fue al político Luisin Jiménez a quien catalogó como el ‘’tránsfuga más grande de RD’’ entre otros pronombres.

‘’A ese grupo de moralistas les pregunto, ¿a quién le dan una aspirina?, a parte de sus críticas para activar un algoritmo, ¿qué ustedes han hecho por República Dominicana? ¿Cuáles son las soluciones que tienen para enfrentar los males del país? Ustedes tienen opiniones que no vienen acompañadas de soluciones’’, dijo este airado.

Mencionó a Isaura Taveras con quien ya tiene un caso abierto y a su equipo de trabajo del programa El Mañanero a quien dijo que apodero a sus abogados para querellarse con cada uno »de manera criminal» y diciendo que tiene su cama sándwich lista para vivir de fiscalía en fiscalía.