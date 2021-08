Santiago Matías “Alofoke”: No promuevo antivalores; doy a conocer historias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –En los últimos años, Santiago Matías “Alofoke”, ha sido uno de los jóvenes que, a pesar de estar envuelto en controversias a diario, es una persona muy distinta cuando está tras bastidores, hasta debe inducir el sueño porque su mente no descansa sola.

El más criticado empresario urbano, se ha sabido mover en la industria de la comunicación y el entretenimiento, generando cambios importantes en su estructura Alofoke Radio, que inició en la cabina de Kiss 94.9 FM, Power 103.7 FM, KQ 94.5 FM, hasta llegar al ser el gran imperio multimedia en República Dominicana.

Dando siempre de qué hablar, con sus controversiales entrevistas, que todas se vuelven virales por las emociones, contradicciones y situaciones que se viven en cada una de ellas.

El proceso de este joven ha sido largo y constante, que le ha costado hasta parte de su salud, ya que ha tenido que usar fármacos para poder dormir, porque es la única forma de descansar, ya que al ser un creador de contenido siempre está activo para la creación de los mismos.

Con una gran plataforma conocida como “Alofoke Network”, produciendo tres programas hasta el momento: Esto No Es Radio (nuevo proyecto matutino), Sin Filtro Radio Show y Alofoke Radio Show, creando contenido de cada uno tanto para YouTube como para las redes sociales, teniendo miles y millones de suscriptores y seguidores.

A Santiago Matías, muchas veces lo han tildado de promulgar los antivalores en sus programas, ya que lleva a personas que no suman nada en los medios y que al pasar por su plataforma llegan a tener cierto repunte en las redes creyendo ser hasta “influencers”.

“Se me tilda de promover supuestamente, mucha gente con antivalores. Yo lo que doy a conocer historias”, expresó Matías.

Uno de los ejemplos a los que alusión es el de Mami Jordán, un personaje de Instagram que vivió una vida sumergida en la prostitución, llevándola a ser una mujer que mucho la tilda como promiscua e inculta, pero éste vio en ella alguien que mediante su historia pudiera hacer reflexionar y dar a conocer la realidad que cientos de familias viven con sus hijas.

“Yo sé que ella hace unos en vivo fuertes y que está en “OnlyFans”, que ya eso es una red social para adultos que no deben estar viendo niños y que si entra es responsabilidad de sus padres, pero Mami Jordán era una prostituta que recibió maltratos desde los 14 años de edad, que es madre soltera y el Instagram le permitió, cuando se hizo popular, poner negocios y ha generado hasta empleos”, sostuvo el influencer.

Agregó que no promueve antivalores ya que no insta a que sus seguidores usen sustancias o hagan cosas ilegales, sino buscando que la gente vea como los demás, a pesar de las vicisitudes pueden salir adelante, dejando un mensaje alentador y de progreso.

Adquisición de emisora y creación “Esto No Es Radio”

Para Santiago Matías, el año 2021 ha sido de bendiciones, ya que tras realizar un convenio con el artista urbano dominico-boricua Ozuna, adquirieron la frecuencia modulada de los 99.3, conocido como Sonido Suave para instituir y magnificar su gran empresa multimedia, teniendo ya una emisora que está bautizada como Alofoke FM.

Dentro de esta emisora, se estará transmitiendo la cartelera de programas que tiene, siendo estrenado por un nuevo espacio radial que ha sido uno de los más destacados “talk shows” realizados en el país, Esto No Es Radio.

Don Santiago Matías, Hony Estrella, Ramón Tolentino, Gaby Desangle, Pedro Casals y Ariel Santana, juntos hacen la fórmula perfecta para animar las mañanas en la radio nacional, haciendo una química única y en tampoco tiempo poder calar en el gusto de los dominicanos.

Pero este importante proyecto fue impulsado y apoyado por su padre don Santiago Matías, quien estaba residiendo en los Estados Unidos y por una llamada fue convencido por el empresario para trabajar juntos.

Foke, como le dicen sus allegados, dijo que su padre le ha dado desde siempre un seguimiento fiel, aunque muchas veces han tenido choques porque cuando él consultaba con su padre algo entraban en contradicción, pero al final su padre reconocía el don de hacer las cosas bien que posee su hijo.

“Cuando él vio el proyecto dijo que es más grande de lo que pensaba, y le dije que en Estados Unidos ya tiene un techo, que venga por favor a su país, porque mucha gente se tiene que ir porque no encuentran oportunidades en el país, pero sí las hay”, sostuvo.

“Esto No Es Radio”, es un “talk show” variado donde converge el debate de distintos temas con la temática de mesa redonda y panel, llevando a grandes personalidades para ser entrevistadas por el gran equipo que día a día da lo mejor desde las 7:00 a.m., de la mano de Ariel Santana.

Comentarios negativos en las redes

Ante los comentarios negativos que bombardean a diario su figura y publicaciones, Santiago Matías dice que si eso hace sentir mal o afecta, hay que revisarse, ya que no debe ser un motivo para dejarse caer por nada ni nadie.

“Yo leo todos los comentarios, hay que ser sincero en todas las redes sociales, en la noche cuando estoy descansando lo hago. Hay muchos comentarios constructivos y que dan ideas, otros de personas adversarias”, manifestó.

Agrega que los comentarios negativos los utiliza para crear contenido, por esa razón se sienta a leer cada noche los comentarios que muchas personas les hacen.

Persistencia en los medios

Matías dejó claro que los proyectos siempre tendrán su cuota de odio de parte del público, ya que los mismo al principio no son bien valorados, y muchos piensan que son creados por situaciones dadas con anterioridad.

“A la gente no le gustan los proyectos donde todo está bien y perfecto, por esa razón hay muchas personas que no permanecen en los medios, porque no son auténticas quieren seguir parámetros de otros”, agregó.

Alofoke sostuvo que muchos artistas han llegado a estar en la palestra pública teniendo la oportunidad de saborear las mieles del éxito y han desaparecido de las redes sociales es porque no han querido ser auténticas, han querido cambiar su esencia.

También, dijo que la palabra “Influencer” ha sido mal empleada en el país, ya que todo el que tiene una cantidad de seguidores es considerado como tal, sino toda persona que esté promocionando algún producto que influya y pueda ser adquirido por quienes siguen la página o la red social.

Puso el ejemplo del “Teteo de Vacunación”, iniciativa que realizó para motivar a los jóvenes de los barrios a vacunarse, llegando a varios sectores marginados de la ciudad, dejando claro que el gobierno se ofreció ayudarlo en el referido proyecto, pero que en ningún momento lo solicitó.

Santiago Matías manifestó que realmente, tiene la oportunidad de realizar actos benéficos con el fin de poder llegar a ser un filántropo joven.

El amor de padre persiste

A pesar de estar a miles de kilómetros de su hijo, Santiago Matías sigue sintiendo el afecto de padre ya que siempre se mantiene en contacto y ha veces tienen la oportunidad de compartir.

“Mi hijo tiene 12 años, ya tiene una vida hecha y feliz, siempre está con sus amigos, nos mantenemos llamando muchísimo, pero con mi hijo yo no puedo ser egoísta, Byron nació en Suiza y no puedo tratar de traerlo para acá”, sostuvo.

Matías agregó que a su hijo también le gusta jugar fútbol, domina varios idiomas y posee una vida “muy europea”.

elmerfeliz@gmail.com

Relacionado