Santiago Matías “Alofoke” anuncia mañana se retira como precandidato a diputado del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El influencer y pre candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Santiago Matías García conocido como “Alofoke”, informó este domingo a través de Instagram que enviará una carta a la organización que representa para que lo excluyan de la boleta de votación de ese partido, debido a que según él el pobre no tiene ningún derecho en este país.

“Escuchen lo que dice el jefe de la DNCD, olviden este caso que no va a pasar nada, el joven que pueda largarse de este país que se vaya. Aquí nos va a llevar el diablo a todos, el pobre no tiene derecho, el jodido no tiene derecho”, expresó el Matías, en un mensaje colgado en su cuenta personal de Instagram.

“Que lastima tengo de República Dominicana, que pena me da mi país señores. No voy a joder con política”, reza parte del mensaje de “Alofoke en su red social.

Asimismo dice que aguardará tranquilo el día que le coloquen varios kilos de drogas tanto en la emisora para la cual labora, en su carro o en su residencia, y que nunca lo harán en una maleta en el aeropuerto porque siempre lleva equipaje de mano.

El mensaje emitido por Santiago Matías gira en torno a las declaraciones del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, y al caso de un allanamiento realizado por una fiscal y varios miembros de la DNCD, quienes fueron denunciados a través de un video donde presuntamente se les ve colocándole drogas a varios jóvenes dentro de una barbería, en el municipio de Villa Riva, en la provincia de Montecristi.

