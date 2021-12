Santiago Hazim, director ejecutivo de SeNaSa, visita la Fundación Nido Para Ángeles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Institucional, el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, visitó este martes la Fundación Nido Para Ángeles, donde pudo recorrer sus instalaciones y ver la situación de los niños con parálisis cerebral que estos acogen, además de realizar una actividad para llevarles un poco de la alegría navideña con juegos y regalos.

Durante el recorrido, de la mano de la directora de la Fundación, Monika Despradel, Hazim manifestó su entusiasmo al constatar el trabajo que realizan en beneficio de personas necesitadas, además de ofrecer unas emotivas palabras que provocaron la ovación de los asistentes.

“Me honra poder estar aquí con ustedes y ser parte de ustedes ya que, en su momento, como ortopeda infantil me tocó cuidar a niños como estos, y hoy Dios me ha puesto en una posición donde me siento obligado a unirme a su batalla, y les puedo asegurar que desde el Gobierno y desde el Seguro Nacional de Salud, institución que dirijo, se hará todo lo posible para que estos niños y sus padres puedan tener una vida digna”, dijo.

“Les exhorto a no perder la fe y a seguir dándole a sus hijos ese cariño que tanto merecen”, añadió.

Por su parte, la señora Despradel expresó: “El Seguro Nacional de Salud es lo más cercano a garantizar la salud de las personas y en particular a estos niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral que tanto la necesitan, y a través de este encuentro damos la bienvenida al derecho de la recreación y juego que estos tienen, al tiempo que concedemos una mayor equidad, la cual es fundamental para conseguir una integración social y una cultura de paz, que es también parte de la salud”.

Al finalizar estas palabras, el equipo de la Fundación Nido Para Ángeles y el equipo voluntario de SeNaSa, se unieron en un ambiente festivo que tanto los niños como sus padres pudieron disfrutar.

Sobre Nido Para Ángeles

La Fundación Nido para Ángeles, fue fundada el 11 de diciembre de 2007, surgió por iniciativa de un grupo de padres y madres de niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral (PC), con el objetivo de prestar un servicio terapéutico e integral a esta población que vive con esta condición. Desde entonces la Fundación, ha tenido como meta sensibilizar y educar a la población sobre las características y condiciones de estos niños, niñas y jóvenes ya que ellos/as constituyen un grupo poblacional particularmente vulnerable en el contexto de las comunidades de escasos recursos económicos de República Dominicana.

En la actualidad, la Fundación brinda servicios a unos 130 niños, niñas y jóvenes.-

