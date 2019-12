Santiago Country Club  galardona mejores en softbol´2019 individual y por equipos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Santiago Country Club, premió a los mejores softbolistas, individual y por equipos, de sus torneos realizados en este año 2019, durante una fiesta navideña efectuada recientemente en la casa club de esa entidad.

Matizada por al apoyo de los ejecutivos del Santiago Country Club, arquitecto Willy Nelson Rodríguez, quien habló en la fiesta; la comisionada de deportes, señora Margarita Jáquez y otras personalidades, la fiesta fue muy participativa ya que asistieron cientos de personas.

En el intermedio de la fiesta, fueron galardonados los mejores jugadores y los equipos campeones, siendo los mismos:

Del XVII torneo de softbol, recibieron premios los jugadores más valiosos en las categorías B, Elio Peralta; C, Luís Peralta y D, Wascar Alvarez; average de bateo, B, Edward Severio; C, Luís Peralta y D, Richard de la Nuez; carreras anotadas, B, Gilbert Núñez; C, Luís Peralta y D, Junior Ventura; bases robadas, B, Tomás Cruz; C, Elvis Consuegra y D, Luís Olivo y Reimy Taveras.

Carreras impulsadas, B, Elio Peralta; C, Claudio Vargas y D, Benjamín Gil; imparables disparados, B, Juan Mejía y Elio Peralta; C, Luís Peralta y Porfirio Castillo; D, Luís Bencosme; dobles, B, Edward Severino; C, Luís Peralta y D, Omar Jorge; triples, B, Tomás Cruz; C, Luís Peralta y D, Wascar Alvarez; cuadrangulares, B, Juan Rosa, Elio Peralta y Argenis Cruz; C, Claudio Vargas y D, Wascar Alvarez.

Entre lanzadores, ganados y perdidos, B, Arismendy Espinal; C, Paúl Sayas y Kelvin Peña; D, Luís Domínguez; efectividad, B, Ramón García; C, Josué de León y D, Rafael Castillo; ponches propinados, B, Arismendi Espinal; C, Roberty Fernández y D, Carlos Mercader; equipos campeones, B, Inmoviliaria Deisy; C, Repuestos Ramírez y D, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

Torneo navideño´2019, más valiosos, B, Richard de la Nuez y C, Edwin Hernández; average de bateo, B, Cornelio González y C, Edwin Hernández; carreras anotadas, B, Richard de la Nuez y C, Vladimir Reynoso; carreras empujadas, B, Dionisio de la Cruz y C, Juan Erasmo Estévez; imparables disparados, B, Richard de la Nuez y C, Edwin Hernández; dobles, B, Richard de la Nuez, Kurys Madera; Emmanuel Cerda y Cornelio González; C, Edwin Hernández.

Triples, B, Richard de la Nuez y C, Anthony Peña; cuadrangulares, B, Jean Carlos Jeréz y Emmanuel Cerda; C, César Olivo; bases robadas, B, Pedrito Estévez y C, Vladimir Reynoso; entre lanzadores, ganados y perdidos B, Elvin Acosta y C, Ignacio Acosta; efectividad, B, Kelvin Peña y C, Ignacio Acosta; ponches propinados, B, Roberty Domínguez y C, Rigoberto Estévez, Carlos Mercader, Ignacio Acosta y Luís Arredondo; equipos campeones, B, Los Bravos y C, Gregory Deportes.

Los presentes disfrutaron de un buffet con motivos navideños, en el que prevaleció el cerdo, así como golosinas de la época, bebidas y una fiesta amenizada por un reconocido conjunto típico.

