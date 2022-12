Santiago Country Club entrega premios a mejores jugadores y equipos torneos de softbol

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Santiago Country Club, en una fastuosa fiesta amenizada por la Imbert Band realizada el pasado domingo entregó más de cien galardones y otros premios a los mejores jugadores, dirigentes y equipos de los torneos de softbol de Verano y Navideño, realizados entre sus socios durante el año 2022.

Teniendo como escenario el gran anfiteatro denominado casa club de esa entidad, la actividad comenzó con una oración que dijo la socia, señora Idamis Rodríguez, a seguida, el arquitecto Francisco Rodríguez, presidente del Santiago Country Club, dijo las palabras de bienvenida.

El discurso central fue expresado por el licenciado Porfirio Castillo, presidente del Comité de Softbol de esa institución y de la comisión organizadora de la actividad, quien, luego de ofrecer detalles de su gestión, hizo entrega de las memorias de la misma a la comisionada de deportes, señora Margarita Jáquez.

Durante la actividad, el presidente entrante del Comité de Softbol, señor Luís Domínguez, hizo entrega de una placa de reconocimiento, al señor Castillo, presidente saliente, por su labor durante el año 2022, mientras que, los más de quinientos asistentes que bailaron mucho durante ese día, disfrutaron de rifas casi para todos, la presentación de las damas de los organizadores grupo de baile de zumba, un buffet-almuerzo bastante diverso, así como de bebidas para la ocasión, entre otros.

Premiación softbol de Verano

Equipos campeones y subcampeones: Categoría B, campeón, R&M Consuegra; subcampeón, Repuestos Ramírez; C, campeón, Inversiones Suárez; subcampeón, Productos Arisolín; D, campeón, ferretería La Ceibita y subcampeón, Grullón Mercantil; managers campeones, B, Shanim René Colón (R&MC); C, Rafael Domínguez (IS) y D, Pablo Alberto Billini (GM).

jugadores más valiosos, B, Fabio Rodríguez (R&MC); C, Frank Miguel Mejía (ASAP) y D, Pablo Alberto Billini (FLC); mejores lanzadores, B, Carlos Henríquez (RR); C, Félix Rodríguez (IS) y D, Luís Domínguez (GD); líderes individuales: Carreras anotadas, B, Joaquín Francisco Arias (R&MC); C, Cornelio González (PA) y C, Vladimir Francisco Reynoso (GD); carreras empujadas, B, Fabio Henríquez (R&MC); C, Félix Benjamín (IS);

imparables disparados, sencillos, B, Fabio Rodríguez (R&MC); C, José Miguel Genao (FC) y Frank Miguel Mejía (ASAP) y D, Vladimir Francisco Reynoso (GD); dobles, B, Tomás Emilio Cruz (PL); C, Frank Miguel Mejía (ASAP) y D, Hugo Grullón María (GD); triples, B, Pedro Gabriel Estévez y Tomás Emilio Cruz (PL); C, Cornelio González (PA) y D, Ricardo Hemil Olivo (GM); jonrones, B, Fabio Rodríguez ((R&MC); Robinson Leonardo y Endry Ernesto Jiménez (Poradel); C, Carlos Rafael Perdomo (FC) y Hugo José María (HA) y D, Máximo Ariel Santana (FLC); average de bateo, B, Fabio Rodríguez (R&MC); C, Frank Miguel Mejía (ASAP) y D, Pablo Alberto Billini (FLC); bases robadas, B, Pedro Gabriel Estévez (PL); C, Johan Manuel Cruz (FC) y D, Félix García Deschamps (GD).

Lanzadores: Ganados y perdidos, B, Juberiz Antonio Cabrera (PL); C, Juan Antonio Portorreal (HA) y D, Pablo Padilla (FLC); ponches propinados, B, Carlos Heriquez (RR); C, José Marte (ASAP) y D, Luís Domínguez (GD); efectividad, B, Carlos Henriquez (RR); C, Josué de León (JP) y D, Carlos Manuel Mercader (GM); juegos ganados, B, Carlos Henríquez (RR); C, Féliz Rodríguez (IS) y D, Pablo Padilla (FLC).

Premiación softbol Navideño

Equipos campeones y subcampeones: Categoría D, campeón, Repuestos Rodi; subcampeón, Ferretería La Ceibita; grupo C, campeón, Crunchy Pizza; subcampeón, Gregory Deportes; managers campeones, D, Ramón Torres y C, Miguel Gil; jugadores más valiosos, (D), Ángel Niovel Vargas (RD) y (C), Harold Antonio Hernández (R&MC); mejores lanzadores, (D), Rigoberto Estévez (FLC) y C, Félix Rodríguez (R&MC); más valiosos de las series finales, (D), Ángel Niovel Vargas (RD) y C, Luciano Abreu.

Líderes individuales: Carreras anotadas, (D), Edward Larniz (EE); C, co-líderes, Álvaro Luís Espaillat (CP), Pedro Gabriel Estévez (GD) y Juan de Dios Peña (ASAP); empujadas, D, Ángel Niovel Vargas (RD) y C, Harold Antonio Hernández (FC); imparables disparados, sencillos, D, Ángel Niovel Vargas (RD) y C, Pedro Gabriel Estéves (GD); dobles, D, Manuel Ignacio Lantigua (DLC) y C, Harold Antonio Hernández (FC); triples, D, Ricardo Hemil Olivo (EE) y C, Pedro Gabriel Estévez (GD); cuadrangulares, D, Ángel Niovel Vargas (RD) y C, Anthony de León (U); average de bateo, D, Ángel Niovel Vargas (RD) y C, Edward Severino (OT); bases robadas, D, Johan Manuel Cruz (COD) y C, Álvaro Luís Espaillat (CP) y Pedro Gabriel Estéves (GD).

Lanzadores: Ganados y perdidos, D, Gaspar Hernández (RD) y C, Félix Rodríguez (R&MC); ponches propinados, D, Carlos Manuel Mercader (EE) y C, Lucianod Abre (CP); juegos ganados, D, Gaspar Hernández (RD) y C, Félix Rodríguez (R&MC); efectividad, D, Rigoberto Estévez (FLC) y C, Félix Rodríguez (R&MC).

