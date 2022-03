Santiago Bosch: Pasea por sus pensamientos y muestra lo que es componer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Sin duda, Santiago Bosch es uno de los más destacados pianistas de la escena jazzística contemporánea. Apenas había culminado sus estudios en la Universidad Pedagógica Experimental de Barquisimeto, su ciudad natal en Venezuela, cuando la conocida productora Zuly Perdomo lo convenció de que participara en una audición en Panamá, que desembocaría en la obtención de una beca para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music.

Así que se trasladó a Boston, en donde cursó un pregrado en interpretación de piano, al que seguiría una maestría en performance de jazz contemporáneo en el Berklee Global Jazz Institute, que concluyó con honores.

Pero, además de ser un gran ejecutante, Santiago se ha destacado también como compositor. Tiene en su haber dos álbumes: Guaro Report(2011) y Galactic Warrior (2019) que recopilan sus creaciones originales.

Conversamos con él acerca de su proceso como compositor.

¿Sigues algún método para componer?

– Como te dije anteriormente, me gusta la composición, escribir música. A veces me siento muy inspirado y escribo bastantes ideas y luego las desarrollo. Y bueno, esa ha sido mi manera de componer buscando sonidos que me parecen interesantes. Los grabo y luego los voy desarrollando.

¿Atraviesas por períodos de mayor creatividad?

– Siempre trato de escribir. Tengo muchas ideas engavetadas que quiero desarrollar para un próximo álbum. Y tengo composiciones viejas que me gustan y que no han sido nunca grabadas. También tengo composiciones nuevas que tengo pensado incluir en mi próximo CD,

¿Piensas en una audiencia específica cuando compones?

Se podría decir, por defecto, que ya que mis influencias musicales orbitan alrededor de lo que es el jazz y el jazz-fusión, se supone que más o menos esa sería como la audiencia que quizás pudiese apreciar un poco más lo que en estos años he estado haciendo, lo que ha fluido de manera natural: los aficionados a este tipo de música.

¿Qué papel juega lo comercial en tus composiciones?

Yo creo que lo primordial es que uno se sienta contento con el resultado musical: primeramente, el resultado artístico. A veces es difícil como músico tener una mentalidad de negocio. A mí me cuesta un poco, no tengo tantas ideas de cómo hacer que el producto se propague más, o de cómo hacerlo más atractivo para más personas. Pero es que estoy siendo honesto conmigo mismo. Estoy, simplemente, rindiendo tributo a mi herencia musical, a los sonidos que me gustan, a los ritmos que me gustan… esas cosas. Y lo trato de hacer lo mejor posible, artísticamente hablando. Ahí es donde siento que más energía y más importancia le coloco yo, lo que trato desarrollar como lenguaje, como compositor, como improvisador y todas esas cosas.

Relacionado