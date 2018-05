Santana da 8vo HR en triunfo de Filis

EL NUEVO DIARIO.-El primera base dominicano Carlos Santana conectó su octavo cuadrangular de la temporada, su compatriota Pedro Florimón aportó otro y los Filis de Filadelfia se impusieron este jueves por 6-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Santana pegó un cuadrangular solitario en la primera entrada ante el abridor Luke Weaver para poner arriba 1-0 a su equipo.

The month of May has been very good to @TheRealSlamtana. pic.twitter.com/RbnvC0VliV

— Philadelphia Phillies (@Phillies) 18 de mayo de 2018