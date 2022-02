Santa Arias se cotiza: tienen que pagarle RD$5 mil por cada entrevista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Santa Arias, mujer que fue agredida por Alexis Villalona en Baní, dijo este viernes que para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación tendrán que pagarle cinco mil pesos.

“Ahora si cojo para que la gente hable con gusto, todo lo que me traigan lo cojo y toda la prensa que venga aquí queriendo una entrevista que me traiga cinco mil para darle la entrevista, de lo contrario que ni me enfoquen”, manifestó al ser abordada por un periodista local.

Arias reiteró que para dar entrevistas habrá que pagarle, ya que según dijo, a la mala fama que le tienen “hablando mal” de su persona, le debe de sacar “beneficios” económicos.

“Porque total, han hablado y no le he sacado… ¡ay Dios mío la gente sufriendo y yo feliz!”, expresó en un tono burlesco.

La dama culminó invitando a las personas a que acudan a su colmado para que la lucren.

Las declaraciones de Arias, surgen luego de que el jueves le llovieran críticas y cuestionamientos por la inauguración de un colmado, que le fue facilitado, según ella, por el presidente Luis Abinader y el director de Banca Solidaria, Porfirio Peralta.

Muchos hicieron referencia de que su negocio fue levantado con el supuesto acuerdo económico que aceptó de Villalona, que la llevó a desestimar la querella contra su agresor.

Se recuerda que Arias fue agredida por Villalona el 31 de diciembre de 2021, por lo que el hombre fue perseguido y posteriormente arrestado. Actualmente Villalona está cumpliendo tres meses de prisión preventiva.

