Sanofi busca mejorar vida de pacientes con asma, dermatitis y rinosinusitis

EL NUEVO DIARIO, CARTEGENA (COLOMBIA).-Especialistas en alergología, dermatología, neumología y otorrinolaringología de siete países, liderados por la farmacéutica Sanofi, se reunieron en Cartagena de Indias para actualizarse sobre alternativas terapéuticas para tratar dermatitis atópica, asma y poliposis nasal, enfermedades cada vez más comunes.

Durante el encuentro, al que asistieron más de 640 galenos de Centroamérica, Región Andina y Colombia se mostró la necesidad de tratar estas enfermedades, también conocidas como inflamatorias Tipo 2, de manera multidisciplinaria por su alta relación entre ellas y por el gran impacto que tienen sobre la calidad de vida de los pacientes.

“(El reto es) cómo lograr controlar no solamente mi dermatitis sino también mi asma y no solamente mi asma, sino que esos médicos que me vieron logren ver que tengo un trastorno de ansiedad o que estoy deprimido por mi enfermedad y me remitan oportunamente para evitar desenlaces no tan buenos”, explicó a Efe la gerente de médico inmunología para Colombia, Perú, Ecuador y Centro América de Sanofi, la doctora Diana Diaz.

“Tenemos cuatro especialidades diferentes y lo que queremos hacer es dar visibilidad a estas enfermedades que, si bien no tienen la prevalencia de otras, sí son enfermedades que realmente tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes enorme”, dijo Díaz.

Los médicos, continuó, “no tenían muchas alternativas terapéuticas así el paciente estuviera muy enfermo por la picazón que le genera la dermatitis, estuviera con depresión porque no pueden salir a la calle por su dermatitis, no tuviera olfato o gusto por su rinosinusitis crónica, o así no pudiera ni siquiera a subir las escaleras por su asma grave”.

La idea es mostrar que “sí tienen opciones, que trabajando en equipo con diferentes especialidades y con nuevas alternativas terapéuticas pueden tener opciones”, agregó.

EL IMPACTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

La doctora Diaz detalló que estas enfermedades impactan la vida productiva de los pacientes y de sus cuidadores, por lo tanto, “si se logra una solución para el paciente, estamos impactando no solamente a la enfermedad sino a la salud mental del paciente y de sus cuidadores y por ende la productividad de ellos”.

“Como compañía, en Sanofi estamos trabajando desde diferentes áreas para acercarnos justamente a los gobiernos y mostrarles lo importante que es trabajar sobre estas enfermedades”, agregó.

Por su parte, el alergólogo Jorge Mario Sánchez dijo a Efe que “en Colombia hay estudios que han evaluado el rendimiento en el colegio de los niños que sufren asma o rinitis y se observa que los que padecen de estas enfermedades tienen un rendimiento por debajo de aquellos que no la padecen”.

En este sentido, los profesionales de la salud que asistieron al encuentro dijeron estar “completamente convencidos” de que pueden “transformar la vida de los pacientes”. “Y creo que estamos comprometidos con hacerlo”, indicó Diaz.

“ENFERMEDADES DE MODA”

“Todos aquellos que hemos tenido una rinitis o hemos sufrido de lesiones en la piel que comúnmente las llaman dermatitis, o hemos sentido ahogo o afectación en el pecho, hemos sufrido una de las llamadas enfermedades inflamatorias Tipo 2”, dijo Sánchez.

“Estas enfermedades también son popularmente llamadas alergias y son las enfermedades crónicas más comunes que están afectando a la humanidad entera”, continuó, para indicar que “son las enfermedades de moda en el mundo”.

Aunque este conjunto de enfermedades “pueden presentarse de forma separada”, en “muchas ocasiones” lo hacen de forma conjunta: “el paciente rinítico frecuentemente también ha tenido o tiene procesos respiratorios como ahogo, dificultad para respirar, y el paciente que tiene dermatitis también frecuentemente tiene síntomas en la nariz”, explicó el doctor Sánchez.

De ahí, la “necesidad de generar la articulación de juntas multidisciplinarias que traten a los pacientes desde diferentes enfoques para transformar la vida de los pacientes”, concluyó Diaz.

