Sandy Filpo afirma gobierno ha desmontado discurso del sector empresarial de Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), enfatizó este lunes la importancia de la construcción de la carretera del Ámbar para el desarrollo de Santiago y Puerto Plata.

Destacó el interés en finalizar la construcción de esta carretera, que conectaría Santiago con Puerto Plata y atraería a más turistas a ambas zonas. Dijo que, al ser un polo turístico, Santiago podría recibir a los visitantes de dos líneas de cruceros, un flujo de turistas que se beneficiaría a la ciudad.

Sostuvo que uno de los desafíos actuales es el factor tiempo, ya que los cruceros tienen horarios limitados y los pasajeros necesitan suficiente tiempo para disfrutar de su visita antes de regresar al barco. Manifestó, que la actual autopista no permite este flujo eficiente de turistas, por lo que la nueva carretera del Ámbar se presenta como una solución para mejorar la oferta turística tanto en Puerto Plata como en Santiago.

Aseguró que la obra será una alianza público-privada y ya ha pasado por los estudios ambientales y de viabilidad necesarios para su construcción. Actualmente, se encuentra en proceso de licitación y se espera que muchas empresas muestren interés en participar.

El presidente de ACIS también resaltó el aumento de inversión gubernamental en Santiago. “Históricamente, la participación del gobierno en el presupuesto de la ciudad ha sido baja, pero en esta ocasión, se está destinando un monto significativo de aproximadamente 63 mil millones de pesos para diversas obras y proyectos en Santiago”, agregó.

Indicó que esta inversión ha impulsado a su vez la inversión privada en la ciudad, lugar dando a la construcción de hoteles, centros comerciales, centros de oficinas y nuevas urbanizaciones, lo que ha generado una dinámica comercial sin precedentes.

En cuanto a la avenida Las Carreras, Sandy Filpo dijo que, si bien hubo problemas debido a un diseño deficiente de la obra, el sector empresarial no ha olvidado la situación. Se encuentran trabajando y coordinando con el ministerio de industria y comercio para asistir a los comerciantes que han enfrentado dificultades debido a las intervenciones en las carreteras. El objetivo es evitar el colapso de los negocios afectados y garantizar una pronta finalización de la obra.

Seguridad

Argumentó que la seguridad es un aspecto crucial que afecta a todos los sectores económicos, laborales y familiares. «Sin seguridad en una ciudad, sería difícil aspirar a un crecimiento turístico significativo. En un momento dado, los índices de criminalidad aumentaron hasta alcanzar un preocupante 14%. Esta situación fue consecuencia de una gestión que se encontró distanciada de la gente, lo que alcanzó un crecimiento en los niveles delictivos”, puntualizó.

Afirmó que las cifras han disminuido considerablemente debido a acercamientos y acciones tomadas. “Si bien la delincuencia es un problema multifactorial, la labor de las autoridades policiales juega un papel importante en su combate, aunque no es la solución definitiva”, expresó.

Explicó, que el país enfrenta un serio problema relacionado con la nueva droga fentanilo, que está surgiendo a todos los sectores de la sociedad, ya que este hecho puede generar un aumento en los niveles de delincuencia y debe ser motivo de preocupación para toda la población, especialmente para los padres que viven esta intensa situación.

Sandy Filpo elogió el trabajo policial realizado por la General Azcona en la ciudad de Santiago, resaltando su cercanía con las comunidades. Considera que el cambio del jefe de policía no es la solución al problema, puesto que la efectividad policial depende de diversos factores y la interacción con las comunidades es fundamental.

Dijo que, a través de las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, se puede obtener información valiosa sobre la realidad que se vive en los barrios, como la ubicación de puntos de drogas. Esta cooperación entre la policía y las comunidades es esencial para combatir eficazmente la delincuencia.

El empresario espera que la reforma policial dé sus frutos en un proceso que podría llevar unos 7 años. Confía en que a medida que se implementen las mejoras, el país se volverá más seguro, ya que la seguridad es un activo fundamental para la República Dominicana.

Sistema pluvial Santiago

El empresario aseguró que están participando en diversos órganos relacionados con el manejo del agua y otros temas de la cuenca del Yaqué y su saneamiento. “Desde que este gobierno asumió el cargo, solicitó un saneamiento de las cañadas que desembocan en el Río Yaqué. En este sentido, se está llevando a cabo una obra de gran importancia, el saneamiento del arroyo de Gurabo, que contribuía con el 40% de los desechos al Yaqué del Norte y generaba una situación de hacinamiento para varias familias que vivían en las cañadas”, enfatizó.

Respecto al suministro de agua potable, destacó que Santiago es la ciudad con el mejor manejo del agua potable en el país. Aunque reconoce que aún no están en el lugar deseado, mencionó que alrededor de 90 mil usuarios pagan el servicio, mientras que unos 40 mil usuarios no lo hacen debido a la incapacidad de CORAASAN para instalar medidores. Aun así, considera que la situación no es mala.

Compartió la información de que una de las empresas privadas en las que participa está involucrada en el procesamiento del agua, y esta realizó análisis en un laboratorio de Santo Domingo que arrojaron resultados recomendando el consumo del agua sin necesidad de purificarla.

El empresario valoró las acciones emprendidas para mejorar la situación, como la planta de la Noriega, que todavía suministra el 30% del agua consumida en Santiago, y otras plantas relacionadas.

Consideró que el reto más grande para CORAASAN no es solo la potabilización del agua, sino que asegure que llegue a todos los sectores. Para ello, es necesario realizar un trabajo de cambio y ampliación de las líneas de distribución y también un adecuado saneamiento de las cañadas.

Enfatizó que el uso racional del agua en la ciudad es un problema cultural, donde muchos ciudadanos dejan la llave abierta mientras se cepillan o se bañan. “Generar conciencia y cambiar esta cultura es el reto más difícil, pero es esencial para el cuidado y ahorro del recurso”, significó.

Agregó que, a pesar de las situaciones mencionadas, el costo del agua en el país es el más barato, incluso en comparación con otras ciudades. Esta circunstancia no favorece la cultura del cuidado del agua y el ahorro, ya que muchos no perciben su verdadero valor y no se sienten motivados a ahorrar este recurso tan preciado.

Económico

Filpo afirmó que la situación económica debe ser vista desde dos perspectivas: la macroeconómica y el crecimiento del país. Según datos del Banco Central, el país ha estado creciendo alrededor del 4%, lo que es una cifra significativa.

Destacó que República Dominicana ha sido el país de América Latina que ha generado mayor confianza, crecimiento y estabilidad económica. Esto indica que el manejo de las finanzas públicas ha sido positivo y que el país tiene un potencial para seguir creciendo.

Con respecto a las alzas en los precios de los insumos de los principales productos de la canasta básica, Filpo justificó que es un fenómeno global.

En el caso específico del país, aunque existe una diversidad de industrias, se desempeñan principalmente como ensambladores y no generan una cadena de producción desde cero.

