Sandy Alcántara y su dedicación para dominar las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La rutina de entrenamiento del dominicano Sandy Alcántara, el as de los Marlins, ha alcanzado niveles legendarios dentro del mundo del béisbol.

Claro, Alcántara fue alguna vez un cotizado prospecto con un potencial ilimitado. Pero no se convirtió en el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2022 por casualidad. Luego de su primera temporada completa en las Grandes Ligas en el 2019, durante la cual fue al Juego de Estrellas representando a la Liga Nacional, Alcántara quería seguir mejorando y alcanzar el próximo nivel como lanzador.

“Si quieres ser así como el hombre, el gran líder, tienes que empezar a trabajar sin parar”, dijo Alcántara. “Cuando trabajas fuerte, con consistencia y dedicación, no necesitas preocuparte por eso, porque ya llegaste. No tienes que cambiar nada. Tienes que seguir haciendo lo que vienes haciendo”.

Desde la temporada muerta del 2019-2020, Alcántara ha ejecutado el plan de entrenamiento de los Marlins en Pinecrest Strength & Conditioning. El presidente del establecimiento, Ron Yacoub–un especialista certificado en preparación física–conoció a Alcántara durante la campaña de novato del derecho en el 2018, cuando el serpentinero visitó al entonces consultor de rehabilitaciones de los Marlins, debido a que tenía un pequeño absceso en el brazo. Yacoub, quien ayudó al fallecido as cubano José Fernández a rehabilitarse tras una cirugía Tommy John, ayudó mucho a Alcántara, algo que el lanzallamas recordó cuando decidió entrenar en el gimnasio de Yacoub durante la temporada muerta.

Una vez que termina la campaña regular, Alcántara entrena algunos días de la semana en octubre antes de aumentar la intensidad y la frecuencia de las sesiones en noviembre. Este invierno, ha pautado las sesiones entre viajes a la República Dominicana y reconocimientos y festejos por el Premio Cy Young. También tiene un compañero para entrenar: El también dominicano Eury Pérez, el tercer mejor prospecto de todo el béisbol entre los lanzadores derechos. Pérez, de 19 años y quien tiene el mismo agente (Adriel Reyes) que Alcántara, quiere seguirle los pasos al caballo de los Marlins.

“Él tiene una misión y ha estado enfocado en esa misión desde que hablamos por primera vez aquel invierno”, dijo Yacoub acerca de Alcántara. “Mis respetos para él. Él tenía el talento cuando llegó y ahora tiene esa determinación, y todo lo ha hecho él. Nosotros sólo nos ocupamos de que esa máquina siga moviéndose hacia adelante y tenemos la suerte de ser parte de esto”.

En esta mañana de un viernes de enero, Pérez no puede venir a entrenar porque está enfermo. Eso no evita que Alcántara haga su rutina invernal. Luego de unos ejercicios para ir soltando el brazo, Alcántara está listo para tirar. Sin Pérez aquí, Alcántara busca a otro compañero, el venezolano Elieser Hernández, excompañero suyo en los Marlins y ahora lanzador de los Mets. El hermano de Alcántara, Rafelind, quien llegó a ser firmado por los Cardenales, presta atención de cerca.

No es día de hacer bullpen, así que una vez Alcántara termina de tirar desde una distancia de 105 pies, es hora de ir al gimnasio y hacer los ejercicios que hace de lunes a viernes entre 9 a.m. y 1 p.m. Alcántara afirma que eso ha sido clave para su consistencia.

Vistiendo una franela que dice “El Caballo”, de la promoción que han creado los Marlins cuando él se sube a la loma en el Marlins Park, Sandy’s Beach, Alcántara utiliza cada una de las máquinas disponibles. Los ejercicios van desde sentadillas hasta movimientos de brazos y hombros y flexiones, y los pesos varían dependiendo de la rutina. Hace cinco sets de 12 a 15 repeticiones para ir ganando fuerza. Antes de partir, Alcántara cuida de su brazo. “Tití Me Preguntó” retumba en una bocina cercana, parte de la música que pone desde su teléfono.

“Lo llamamos el ‘Entrenamiento Sandy’, porque él viene para acá y hace todos sus ejercicios”, dijo Chris Altieri, un terapista físico que se especializa en ayudar a jugadores de béisbol a rehabilitarse y ponerse en forma. “Por eso es que Sandy es Sandy. Pasa todo el día aquí, dando vueltas. Habla con todo el mundo, pero sin parar de trabajar. Siempre hace las cosas con un propósito”.

Yacoub y su personal, que incluye al coordinador Richard Jackson, siguen de cerca a Alcántara para asegurarse de que esté utilizando las técnicas correctas. La rutina se mantiene igual durante la temporada, pero con menos intensidad. Alcántara se enfoca en utilizar sus músculos de la forma adecuada y fortalecerlos todos, sabiendo cuándo aumentar la intensidad. Durante los últimos dos años, los ejercicios han sido ajustados a la medida de Alcántara, quien conoce mejor que nadie su cuerpo.

“Ésa es mi rutina”, dijo. “No necesito cambiar nada, ni añadir nada, porque he conseguido muy buenos resultados desde que empecé a venir para acá. Tengo que seguir haciendo mi rutina, trabajar duro, hacer lo mismo todos los días: En el invierno, durante el Spring Training y durante la temporada. Es algo que he creado yo, y que me ha dado resultados”.

Relacionado