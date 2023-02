VIDEO: Sandy Alcántara recibe su placa del Premio Cy Young de la Liga Nacional

EL NUEVO DIARIO, JÚPITER, Florida – El momento finalmente llegó.

El as de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, recibió su Premio Cy Young de la Liga Nacional 2022 durante una ceremonia previa al juego del domingo en el Roger Dean Chevrolet Stadium.

El propietario del club, Bruce Sherman, la gerente general, Kim Ng, y el hijo, hermano y agente de Alcántara estuvieron presentes para homenajear al primer ganador del Premio Cy Young en la historia de la franquicia previo al partido inaugural en la sede primaveral de Miami en contra de San Luis. Y no pudo haber sido en un mejor momento. En diciembre del 2017, los Cardenales enviaron a los entonces prospectos Alcántara, Zac Gallen, el dominicano Magneuris Sierra y Daniel Castaño a los Marlins a cambio del dominicano Marcell Ozuna. Además, la apertura más memorable de Alcántara llegó el 29 de junio cuando lanzó toda la ruta y venció a los Cardenales, donde convenció al entonces timonel Don Mattingly de mantenerlo sobre el montículo durante una visita a la loma en la novena entrada.

#Marlins Sandy Alcantara is presented with his NL Cy Young Award in front of his former organization. pic.twitter.com/i90aaeGnFw

— Christina De Nicola (@CDeNicola13) February 26, 2023