Sandy Alcántara mostró su forma de Cy Young en su regreso

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA – En cada una de sus entrevistas, el as dominicano de los Marlins Sandy Alcántara comienza agradeciéndole a Dios por mantenerlo en salud. Y aunque los resultados no fueron favorables el miércoles, en la derrota 6-4 ante los Bravos en el Truist Park, ese sentimiento fue más real que nunca el miércoles.

Luego de estar pautado para abrir el sábado pasado en Cleveland, los Marlins retrasaron su apertura hasta el miércoles, debido a una tendinitis leve en su bíceps derecho, siendo la primera vez en su carrera en las Mayores que se pierde una apertura debido a una lesión en el brazo. Ingresó a la lista de lesionados por una infección en su axila derecha en el 2018, contagió COVID-19 en el 2020 e ingresó a la lista de permiso en el 2021.

“Siempre le doy las gracias a Dios por todo, no importa si es un día bueno, malo – puedes estar aquí todos los años”, dijo Alcántara”. Ahora estoy aquí. De vuelta. Estoy feliz”.

Luego de un período de 10 días sin ver acción de juego, Alcántara demostró su forma de Cy Young durante cinco innings, al necesitar de sólo 67 pitcheos para completarlos, sin permitir que ningún corredor rival alcanzara posición de anotar. Alcanzó un máximo de 99.4 mph, mientras que sus promedios de 97.9 mph con la recta, 97.3 mph con el sinker y 91.4 mph con el cambio estuvieron a la par de sus medias usuales de velocidad en el año.

“Está lanzando 99 [mph] en donde quiere”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Es uno de los mejores del deporte, por seguro. Fue bueno verlo elevar su cuenta de pitcheo para poder atacarlo en ese inning, porque siempre es un alivio ver cuando sale”.

Alcántara perdió el control en el sexto, comenzando con un bambinazo del venezolano Ronald Acuña Jr. para abrir el inning. Dos bateadores después, Austin Riley conectó un doblete, antes de que el dominicano otorgara un par de boletos, que culminaron con su presentación.

“Más o menos”, describió Alcántara su apertura. “No me gusta salir del juego así, dando un par de boletos. Me hace sentir mal. Quería terminar el inning, pero me frustré cuando caminé a dos. No me molesto [con el manager Skip Schumaker] porque sé que tenía menos de 90 lanzamientos y había estado sentado por nueve, 10 días. Lo entiendo”.

Apartando su blanqueo ante los Mellizos del 4 de abril, el vigente Cy Young de la Liga Nacional ha dejado efectividad de 7.17 en sus otras cuatro aperturas, completando apenas seis innings en una sola.

Pero el miércoles fue un paso en la dirección correcta. A pesar de la cuarta derrota consecutiva de los Marlins, Alcántara se siente saludable y le otorga crédito al cuerpo médico porque “todo se sintió bien” en su regreso a la loma.

“Vi 97, 99 [mph] con buen hundimiento. Creo que la profundidad de su cambio estuvo genial hoy”, señaló Schumacher. “Su slider estuvo bien hoy. Nuevamente, no me preocupo por Sandy. No creo que sea nada. Fuimos bien cuidadosos con su bíceps. Ahora, eso está en el pasado y ahora está listo para seguir. Se sintió como el clásico Sandy. Dame esa versión todos los días”.

