Sandy Alcántara dice estar listo para lanzar en el Clásico Mundial

EL NUEVO DIARIO, JUPITER, FLORIDA. — ¿Cómo sigue, posiblemente, el mejor lanzador del béisbol una temporada ganadora de premios y récord?

Haciéndolo todo de nuevo, pero mejor. Y, quizás, al ganar el Clásico Mundial de Béisbol.

Eso es lo que planea hacer el as de Miami y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022, Sandy Alcántara. El derecho hizo su primera apertura de la primavera el miércoles en la derrota de los Marlins por 8-4 ante los Mets en el Roger Dean Chevrolet Stadium. Tres días antes, el club sorprendió a Alcántara con su placa Cy Young de la Liga Nacional antes de su primer partido en casa de la Liga de la Toronja el domingo.

«Los grandes no están satisfechos ni siquiera con las mejores temporadas, ¿verdad?» dijo el manager de los Marlins, Skip Schumaker. “He tenido la suerte de jugar con muchos MVP [durante sus] temporadas de MVP… y lo siguieron con casi una buena [una] temporada de MVP justo después, con los Alberts [Pujols] y los [Clayton] Kershaws.

“A pesar de la buena temporada que tuvo [Sandy], todavía siente que puede hacerlo mejor. Lo cual es, para mí, es como, ‘No, adelante. A por ello.’ ¿Bien? Eso es todo. Eso es fácil para un entrenador, así que podemos sentarnos y ver a tu mejor jugador ser tu mejor trabajador».

Alcántara se ganó esa reputación de caballo de batalla de la manera difícil. El as empezó a trabajar a principios de noviembre para estar al 100% a estas alturas de la primavera. Para Alcántara, 2 1/2 horas en el gimnasio no es nada. Tampoco lo son 26 lanzamientos (19 strikes) en dos entradas, incluso si es, como dijo el miércoles por la tarde, «caliente».

“No tengo que preocuparme por mi preparación porque he estado siguiendo mi rutina desde que tuve la oportunidad [de estar en el equipo dominicano] desde el 1 de noviembre”, dijo Alcántara. «Estoy listo. Y no puedo esperar para salir allí”.

Alcántara utilizó bien sus cuatro lanzamientos, permitiendo solo dos hits en sus dos entradas. Tanto al derecho como a su capitán les gustó cómo funcionó su cambio, un lanzamiento en el que Alcántara ha trabajado mucho esta temporada baja. Y Alcántara hizo lo que mejor sabe hacer: lanzar strikes en el primer lanzamiento. Lo hizo contra cuatro de los seis bateadores que enfrentó y que vieron más de un lanzamiento. (Dos bateadores batearon outs en el primer lanzamiento que vieron).

“Él quiere mejorar”, dijo Schumaker. “Cuando tienes ese tipo de mentalidad de crecimiento, he estado con tipos así antes, que simplemente nunca están satisfechos. No importa qué. Y aunque tiene un Cy Young, todavía quiere mejorar. Y no está satisfecho».

El lunes, Alcántara comenzará en Lake Buena Vista contra los Rays antes de que él, junto con Jean Segura y Johnny Cueto, se presenten al equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol. Alcántara está listo para comenzar el primer juego de la República Dominicana el 11 de marzo contra el equipo de Venezuela.

“No puedo esperar”, dijo Alcántara. “No puedo esperar para estar ahí el 11, primer juego contra Venezuela. … Va a ser divertido. … Quieren representar a su país. Quiero representar a mi país y quiero hacer mi mejor esfuerzo para ganar el juego”.

Schumaker verá a Alcántara en acción una vez más esta primavera, cuando el as reciba el balón durante dos o tres entradas contra Tampa Bay el lunes. Antes del juego de la Liga de la Toronja, la última vez que Schumaker vio lanzar a Alcántara fue a fines de junio en St. Louis. Schumaker estaba entrenando para los Cardinales en ese momento, y vio cómo Alcántara convencía al entonces manager de Miami, Don Mattingly, de mantener el as en el juego. Alcántara terminó ese juego con tres ponches en nueve entradas, su segundo de seis juegos completos en 2022.

“Es genial estar de este lado de las cosas con Sandy”, dijo Schumaker. “Iba a ir a contarle sobre su próximo comienzo y planes de viaje hoy, y me dijeron: ‘No te acerques a él’. Así que sí, eso es algo a lo que estoy acostumbrado con esos muchachos as, no [querer que] los toques o hables [con ellos] durante sus días de inicio. … Creo que todos están emocionados de ver a uno de los mejores lanzadores en el juego”.

