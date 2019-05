Sandra Rodríguez Cotto presentó “Bitácora de una Transmisión Radial” en RD

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.-La destacada periodista y bloguera puertorriqueña, Sandra Rodríguez Cotto, presentó en Santo Domingo su más reciente libro, “Bitácora de una Transmisión Radial “, donde se transcriben los relatos de vida y de muerte que se escucharon durante una transmisión radial en vivo por Wapa Radio, durante el paso del Huracán María por Puerto Rico.

Esta transmisión fue para muchos, luz en la oscuridad, ya que con voz fuerte y acusatoria, la periodista exigía acción a las instituciones gubernamentales, ante la respuesta pasiva de éstos en pleno azote del Huracán que devastó gran parte de la isla del encanto.

Sandra, sostuvo hace poco un agradable encuentro con autores nacionales e internacionales en nuestro país, durante su participación en la pasada feria del libro, y además, abrió una lectura al público general. El libro tuvo una gran recepción por parte de los presentes, que conectaron con esta historia real, vivida recientemente.

Actualmente Sandra conduce su programa radial en la Red Informativa de Puerto Rico, y publica una columna semanal en el diario cibernético NotiCel.com, además de colaborar activamente en varios medios en los Estados Unidos.

Autora del “Manual Frente a los Medios: Consejos para manejarse ante los periodistas y otras audiencias” (2014); y la recopilación de ensayos “En Blanco y Negro con Sandra” (2016) y “Bitácora de una Transmisión Radial” (2018). Sus ensayos han sido publicados en la antología “Crónicas de María” (2018) y en la obra “La maestra yanqui” (2018). Este año publicará como coautora dos libros en inglés: “Journalism in the Last Colony of the Hemisphere” junto a Federico Suberví y Jairo Lugo-Ocando; y la antología de ensayos “Aftermath of the Dissaster”.

En el 2017 ganó el Premio Nacional de Literatura y Periodismo Bolívar Pagán que otorga el Instituto de Literatura Puertorriqueña.

