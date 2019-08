Sandra Fernández dice está “puesta” para la circunscripción tres del Distrito Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante cientos de líderes comunitarios y del Partido de la Liberación Dominicana Sandra Fernández presentó su precandidatura a diputada de la circunscripción tres del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana.

En el auditorio también estuvieron invitados especiales como los reconocidos comunicadores y animadores Frederik Martínez, (El Pachá) y Emilio Ángeles; así como el actor Micky Montilla y el empresario Manuel (papi) Álvarez, entre otros quienes respaldan a la precandidata a diputada.

De igual forma, los aspirantes a regidores Frankely Lora, del sector La Ciénaga; Felícita Jorge, de Capotillo; Altagracia D´Oleo, de Villa Consuelo y Hensy Peña, de Simón Bolívar.

En ese escenario planteó que está “puesta para el barrio” y aseguró que conoce todas las vicisitudes por las que atraviesa una muchacha de esos sectores, porque nació y se crio en Villas Agrícolas.

“Yo comprendo el sufrimiento de las madres cuando sus hijos no han llegado a casa, conozco la angustia que se siente cuando se acerca el inicio del año escolar, también conozco el dolor de no encontrar algo que poner en el fogón para cuando lleguen de la escuela. Yo conozco la frustración que se siente cuando sabes el talento que tiene tu hijo o hija y no encuentras las oportunidades para que pueda desarrollarlo”, afirmó.

Fernández hizo un llamado de compromiso, unidad y trabajo, “Por más oportunidades” para las más de 360 mil personas que habitan los 14 kilómetros cuadrados en los que están los barrios más poblados del Distrito Nacional como Villas Agrícolas, Capotillo, La Zurza, Gualey, Simón Bolívar, Guachupita, Espaillat, Luperón, Villa Francisca, María Auxiliadora, Villa Juana, 24 de Abril, 27 de Febrero, Villa Consuelo y otros.

Dijo que mantendrá un trabajo social cotidiano para amparar y auxiliar sobre todo a niños y envejecientes, e incentivar el desarrollo socioeconómico de los jóvenes.

“Es una tarea titánica para la cual estamos preparados”, aseguró.

Sandra Fernández insistió en que darle el lugar, apoyo y respeto que merece la circunscripción tres es un compromiso que su gente debe asumir con ellos mismos, sus familias y sus comunidades.

“Con nuestra propuesta de legislación participativa de puertas abiertas los líderes y representantes sectoriales tendrán la oportunidad de presentar y participar en la elaboración de proyectos vinculados a las necesidades y al desarrollo socioeconómico de la circunscripción y de esta forma, juntos, atacar con determinación las falencias sociales que vienen subyugando nuestra sociedad e impactando de forma negativa nuestras familias”, enfatizó.

Explicó que su plan está enfocado en impulsar, promover y realizar acciones tendentes a la protección, desarrollo y superación de la población de estos barrios, “donde vive gente buena y trabajadora. Donde hay miles de buenos ejemplos y una juventud con grandes sueños y en busca de más oportunidades”.

Este plan, manifestó, tendrá la educación como eje transversal. Procurará la integración de los jóvenes a programas de estudio técnico profesional, les dará orientaciones y seguimiento para que aprovechen las miles de becas disponibles cada año.

Sandra Fernández agradeció el apoyo y la confianza que está recibiendo y reiteró su compromiso con la circunscripción y su gente.

En el acto, en el que fue presentada también la metodología de trabajo que será utilizada durante sus cuatro años de gestión, denominada Sistema ECO, la precandidata a diputada estuvo acompañada por su familia, sus directores de campaña, Nicolás Candelario y Freddy Saldaña, así como presidentes de comités intermedio, comités de base y los miembros de su equipo.

De igual forma, por artistas y talentos de los barrios de la circunscripción que tuvieron la responsabilidad de desarrollar parte del contenido del programa, entre estos, los urbanos Los Vacanísimos, Jacool, Kdo, El X3, Neón, Griselito y NP.

Anuncios

Relacionado