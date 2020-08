Sandra Berrocal, Yubelkis Peralta, Jenny Blanco y Dannelis Veras son canceladas de Telemicro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras varios meses de haber sido suspendidas del programa Extremo a Extremo por la crisis provocada por el COVID-19, las comunicadoras Sandra Berrocal, Yubelkis Peralta, Jenny Blanco y Dannelis Veras fueron canceladas finalmente del Grupo Telemicro la tarde de este lunes.

La conocidas por ser parte de “Las Chicas Extremas” fueron informadas cerca del mediodía de que ya no estarán trabajando en el programa diario que es transmitido por Digital 15, ni en otros proyectos que forman parte del grupo de comunicaciones, entregándose la carta de despido cuando fueron convocadas a una reunión en la administración del canal.

Peralta, quien tenía 13 años laborando para Grupo Telemicro, expresó un poco de tristeza de su salida del medio que le permitió crecer como profesional.

“Tengo un poco de nostalgia de saber que ya no estaré en el espacio que más hizo crecer mi carrera”, dijo.

Yubelkis, agregó que ahora tendrá más tiempo para sus proyectos personales, entre lo que está el centro de belleza Blue Beauty Salón & Esthetic, también tiene inversiones en el sector ganadero con una finca en la que posee vacas y caballos, y en los últimos tiempos está a estado haciendo contenido para su canal de Youtube con más de 190 suscriptores.

En el caso de Sandra Berrocal, confesó de igual forma que la decisión la recibe de una firma triste, pero con fuerza para seguir avanzando.

“Me duele mucho dejar mi segunda familia, me siento muy triste a la misma vez muy agradecida por la oportunidad y el apoyo que siempre recibí de Grupo Telemicro”, fueron las palabras de Berrocal durante una entrevista con el portal Masvip.com.do.

Al conversar con Dannelis Veras, una de las más nuevas del grupo de presentadora, está solo pudo decir que entiende que son decisiones administrativas y está muy agradecida del tiempo que estuvo en el programa.

“Son decisiones administrativas, lo que sí te puedo decir es me voy tranquila y super agradecida por la oportunidad que me dieron de crecer profesionalmente por muchos años, en la plataforma de extremo a extremo, haciendo lo que me apasiona, con amor, entrega y disciplina”, dijo Veras.

De las conocidas Chicas Extremas sólo quedan activas Caroline Aquino y Nahiony Reyes, quienes a pesar de la pandemia estuvieron asistiendo al programa que se transmite de lunes a viernes por Digital 15.

Con la desvinculación de estas comunicadoras se suman más los despedidos en el último mes del Grupo de Medios Telemicro, donde ya han salido otros miembros del departamento de prensa e ingeniería.

