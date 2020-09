Sandra Berrocal se reintegra a “De Extremo a Extremo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presentadora de televisión, Sandra Berrocal, se reintegró a sus labores como conductora del programa De Extremo a Extremo, este martes, luego de que fuera despedida del canal el pasado mes.

Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Instagram del programa diario de variedades, en una publicación que anunciaba el regreso de Berrocal a la pantalla chica. “La verdad que nunca me sentí fuera de mi casa, mi casa que me vio crecer. No tengo palabras para decir lo bien que me siento”, expresó al momento que era recibida por sus compañeros de trabajo.

Berrocal agregó que “vuelve a renacer otra vez en su casa De Extremo a Extremo. Siempre he sido Telemicro y siempre lo voy a ser, lo que Dios construye nadie lo destruye”.

Usuarios de redes sociales han emitido opiniones encontradas respecto al regreso de la presentadora, unos expresando que se debió dar oportunidad al talento joven, y otros asegurando sentirse complacidos con la decisión.

Se recuerda que la animadora no formaba parte del elenco de Extremo a Extremo, pues tras recibir una carta de suspensión por un período de tiempo de 90 días, recibió su carta de despido, junto a la de sus otras compañeras Yubelkis Peralta, Dannelis Veras y Jenny Blanco, bajo el argumento de reducción de personal por la crisis económica de sufre el medio artístico y del entretenimiento por la pandemia del coronavirus.