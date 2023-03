Sandoval invita a identificar factores que evaporan fe de dominicanos desarrollarse en su país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Miguel Sandoval consideró que fuera de las banderías políticas y partidarias, es necesario sentarse a analizar de manera seria cuáles son los factores que han provocado que los dominicanos pierdan la fe desarrollarse en su país.

Aseguró que es preocupante cuando una parte importante de la población prefiere poner su vida en riesgo e iniciar una travesía, que hacer planes de crecimiento en la tierra que los vio nacer.

“Cuando una persona decide abandonar hijos, familia, trabajo, si lo tienen, porque hay muchos que teniendo el trabajo, lo dejan, dejando toda su historia de vida para aventurarse, porque no es ni siquiera que van allí con algo seguro”, expuso.

En comunicador realizó estas declaraciones en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, al abordar las razones que según su padre, llevaron a la licenciada en educación Jacqueline Hiciano, a tomar la nefasta iniciativa de montarse en una embarcación con destino fijo hacia Puerto Rico.

El padre de la tercera víctima mortal del naufragio ocurrido esta semana, confesó a la prensa que la desesperación arropó su hija luego de reprobar el Concurso de Oposición Docente que la habilitaría para incorporarse al sistema educativo público dominicano, empujándola a irse a la isla del encanto junto a once personas más.

Para el comunicador, esta luctuosa situación es un llamado a la reflexión, no solo para las autoridades, sino también para la población, ya que abarca elementos que deben ser analizados desde las diferentes aristas.

“Cuando una población importante de un país de manera desesperada prefiere poner su vida en riesgo, como aquello del todo o nada, me voy y salgo victorioso, o me voy y muero, pero no me quedo, eso es delicado”, reiteró.

