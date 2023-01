Sánchez Roa califica de rotundo fracaso préstamos a tasa cero publicitados por el Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Secretaria de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó de rotundo fracaso los préstamos a tasa cero ampliamente publicitados por el Gobierno del PRM.

La afirmación es del exsenador Adriano Sánchez Roa, al responder preguntas de los comunicadores que participaron en la conferencia de prensa realizada en la sede nacional del PLD

“La tasa cero ha sido un fracaso porque no se prestó a los productores sino a los empresarios, que están perjudicando al verdadero productor”, respondió.

“Les prestaron dinero a instituciones y a personas que no necesitaban los recursos, porque son productores que tienen su propio capital. No les llegó el dinero a quienes sí lo necesitaban. A ese más de 70% de pequeños y medianos productores no les llegó”, agregó.

Sánchez Roa estableció la diferencia de la actual gestión con las Visitas Sorpresa del presidente Danilo Medina, “Uno de los factores del éxito de ese programa fue que el presidente Danilo Medina, en muchas ocasiones, prestó a tasa cero y con dos años de gracia, es decir que tú comenzabas a pagar después de los dos años en muchos rubros”, dijo.

Acompañaron a Sánchez Roa en la rueda de prensa el diputado Rafael Abel Lora, Winston Marte, Cleotilde Rodríguez, Julio Sánchez, Taurino Gonzales, Geovanny Arias y Nicolás Brito todos subsecretarios de Asuntos Agropecuarios.

El documento que sirvió de guía a la rueda de prensa se denunció Importación récord de alimentos en el 2022, que ha llevado a la ruina a la producción local y no logra bajar los precios.

También el elevado costo de la canasta alimenticia, que alcanzó en diciembre del 2022 los RD$44,412.5

Se afirma que el país cuenta con oferta de alimentos, “sí, pero alimentos del exterior y sumamente caros”

El documento de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD hace referencia que en los gobiernos del PLD se logró que el país produjera prácticamente el 100% de los alimentos que consume , en cambio en el año pasado en República Dominicana el 31.72% de la comida fue importada.

Se acusa al Ministro de Agricultura de hacer cita de causas irreales al pretender explicar el aumento exorbitante del precio del plátano. “Nunca un invierno había llevado el plátano a RD$40.0 la unidad, y la tormenta Fiona ocurrió fundamentalmente en una zona que no es platanera”

También se denuncia la pérdida de empleos en el sector: “el sector agropecuario ha perdido 39,911 empleos, equivalente a una pérdida del 10% de los empleos”

En resumen, las políticas anunciadas a bombo y platillos por el gobierno, solo han traído más pobreza en el campo y hambre en el país., concluye el documento de la secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, que copiamos a CONTINUACIÓN:

Partido de la Liberación Dominicana

“Servir al Partido para Servir al Pueblo”

Importación récord de alimentos en el 2022 arruina a la producción local y no logra bajar los precios

Se importaron en el 2022 más 5,400 millones de dólares, 18% más que el año anterior

Tal como predijo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la apuesta del gobierno del PRM de priorizar las importaciones con arancel cero, está teniendo consecuencias devastadoras para la población dominicana.

Por un lado, los consumidores vivieron la navidad más cara de la historia y por el otro, los productores locales van a la ruina.

El costo de la canasta alimenticia alcanzó en diciembre del 2022 los RD$44,412.5 mensuales, para un aumento del 23% con relación al año 2021 y un 52% frente al año 2020.

El mal manejo del gobierno no sólo privó a millones de familias del cerdo asado y pasteles en hojas en las pasadas navidades, sino que ahora les dificulta el desayuno y la cena, debido al alto precio del plátano y los huevos.

Al mismo tiempo, los productores locales se han visto estrangulados por la competencia de productos de fuera y por el incumplimiento de las promesas del gobierno.

Mientras anunciaron un “amplio Programa de Preparación de tierra”, no llegaron a un tercio de lo necesario.

Y, en consecuencia, tampoco entregaron las semillas y materiales de siembra, hundiendo así la agricultura del pequeño y mediano productor.

Queda claro que la caída de la producción básica, como habichuela roja, el plátano, ajo, leche, maíz, etc., indujo a un aumento de las importaciones, mediante una Arancel Cero que sólo sirvió para engrosar las cuentas bancarias de unos pocos importadores, mientras se ordeñaron los bolsillos de los pobres.

“Aquí hay de to’, sí, pero alimentos del exterior y sumamente caros

Mientras los gobiernos del PLD lograron que el país produjera prácticamente el 100% de los alimentos que consume, el año pasado en República Dominicana el 31.72% de la comida fue importada.

Y es que redujo la producción nacional, para privilegiar la importación en el 2022 de US$69.9 millones en habichuela; US$15.3 en arroz; US$125.6 en pollo; US$14.0 en ajo; y US$143.3 en leche en polvo.

Y al ser necesario comprar tantos alimentos en el exterior, cabe preguntarse ¿Cuál fue el destino final de los préstamos a tasa cero que tanto anunciaron?

¿Y la subvención de mil pesos por tareas a cada productor afectado por la tormenta Fiona, en que ha parado?

¿Y por qué se incluyeron a supuestos productores que no fueron afectados?

Al mismo tiempo, mantienen una deuda por concepto de pignoración de arroz por más de 450 millones de pesos, algo que no había ocurrido nunca en los gobiernos del PLD.

Llama la atención que el ministro de Agricultura, señor Limber Cruz, cite causas irreales al pretender explicar el aumento exorbitante del precio del plátano.

Nunca un invierno había llevado el plátano a RD$40.0 la unidad, y la tormenta Fiona ocurrió fundamentalmente en una zona que no es platanera.

Y es que se trata de un gobierno que solo sabe improvisar. Por eso, suspendió las exportaciones de huevos por 30 días primero y luego lo bajaron a 15 días; para horas más tarde autorizar un aumento del precio del huevo en granja, lo cual resultará en un aumento más del costo de la vida de los dominicanos y dominicanas.

Sin dudas, esa medida provocará que los pobres dominicanos tenga que comprar el huevo a más de RD$10 la unidad.

Las consecuencias son claras y dramáticas: según estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 30% de los hogares dominicanos ha sido incapaz de comer de forma saludable o nutritiva por falta de recursos económicos y un 17.4% pasó al menos un día entero sin comer, por el mismo motivo.

Esas políticas erradas del gobierno del PRM están provocando el aumento del desempleo y la pobreza. Desde la llegada del Presidente Abinader al poder hasta noviembre del pasado año, el sector agropecuario ha perdido 39,911 empleos, equivalente a una pérdida del 10% de los empleos del sector. Peor aún, en el trimestre julio – septiembre de 2022, el sector agropecuario perdió 9,326 empleos.

No podemos seguir escuchando mentiras, mientras la gente ve como sus raciones de comida se reducen día tras día.

En resumen, las políticas anunciadas a bombo y platillo por el gobierno, solo han traído más pobreza en el campo y hambre en el país.

