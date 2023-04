Sánchez Cárdenas pide informe definitivo y transparente de lo ocurrido en Maternidad de Los Mina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó este jueves que está esperando que las autoridades del Sistema Nacional de Salud (SNS) acomoden las cosas para que presenten a la población un informe definitivo y transparente de lo ocurrido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, donde 34 bebés fallecieron en febrero de este año.

Consideró que sobre lo ocurrido en la maternidad hay datos que reflejarían la intención de manipulación, además, las autoridades estarían ofreciendo informaciones contrarias respecto a la causa de muerte de los neonatos.

“Que hagan la diferenciación y explicación, de modo que yo preferiría ya con esto esperar a que ellos terminen de acomodar las cosas y dar el informe definitivo, que lo presenten a la sociedad, que sean transparentes y lo den a conocer”, expresó el exministro de Salud Pública.

Sánchez Cárdenas fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El exfuncionario puntualizó que esperan la investigación que se realiza en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, sin embargo, le parece cuestionable que en un caso de esta naturaleza no estén presente las sociedades especializadas.

“Por qué no está la Sociedad de Infectología y de Pediatría participando, eso es fundamental, que no me digan que para un caso de esta naturaleza no deban estar integradas, no que le vengan a contar lo que ellos recogen, lo que ellos están estableciendo y están dando como verdad, sino que técnicos de esas dos sociedades participen en la revisión de los expedientes y eso no está pasando”, criticó.

Dijo que lo que procedía en este caso es que las sociedades médicas especializadas formen parte de la comisión investigadora y se realice un levantamiento del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para determinar si se estaban violando o no, lo que tampoco se habría dicho.

Asimismo, Sánchez Cárdenas dijo estar de acuerdo con que, producto de esta investigación, se establezcan las debidas sanciones a los que resulten responsables de las muertes de 34 neonatales en la Maternidad.

Sánchez Cárdenas manifestó que mantiene sus aspiraciones a la candidatura por la senaduría del Distrito Nacional, y en ese sentido expresó que en el país hay leyes básicas que deben ser retocadas y otras cambiadas, además de existir la necesidad de que todas tengan una aplicación verdaderamente efectiva.

“En materia de legislación sería una acción dirigida en mi caso a la 42-01 de Salud Pública, a la 87-01 de la Seguridad Social, a la 123-15 del Servicio Nacional de Salud, a la Ley de Medio Ambiente y otras leyes conexas”, precisó.

