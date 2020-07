Sánchez Cárdenas: laboratorios que no están operando no es por falta de permiso, sino por incumplimiento de requisitos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas alegó este lunes que la institución que preside no ha centralizado “en absoluto” el procesamiento de pruebas PCR, y que los laboratorios que no están operando al momento no es por falta de permiso, sino por incumplimiento de los estándares requeridos.

“Todos los laboratorios que están operando en el país están habilitados, lo que pasa es que un laboratorio de virología no es para hacer coprológicos, o una orina, o un hemograma”, explicó el galeno, agregando que estos centros necesitan reunir un conjunto de requisitos antes de ser habilitados.



Específicamente, en el caso de la Universidad Iberoamericana, que tiene capacidad para procesar 1000 muestras en 24 horas, Sánchez Cárdenas argumentó que ya se les otorgó la certificación para operar “de manera que si el laboratorio no está funcionando ya no es por que le falte la autorización del ministerio”.

Finalmente, el doctor reiteró que el Ministerio de Salud Pública no puede autorizar a aquellos laboratorios que no hayan concluido los procesos requeridos.

Mientras tanto, el Laboratorio Nacional Doctor Defilló, colapsó por por la sobredemanda de pruebas para Covid, que superan las 3,000 solicitudes diarias, cuando su capacidad de procesamiento es de 1,300 muestras diarias.

Según la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Alba Suriel, a diario, más de la mitad de las muestras que se reciben se retrasan semanas, a la par con el agotamiento del personal sanitario y la manualidad de la recepción de las muestras, con lo que se pierden hasta seis horas al día.

Este proceso, calificado por la gremialista como tedioso, impide la agilización del diagnóstico, cuya demora puede llegar a los 20 días para que el paciente conozca los resultados, por la cantidad de muestras retrasadas.

Los contagiados en la República Dominicana por COVID-19 subieron a 64,690, mientras que los fallecidos suman 1,101, informó este martes el Ministerio de Salud Pública.

En la jornada de ayer, de acuerdo con los datos, se registraron 534 casos y 18 fallecimientos a causa de la enfermedad.

