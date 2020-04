Sánchez Cárdenas: Dispersión de peregrinación no son funciones de Salud Pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Sánchez Cárdenas, titular de Salud Pública, dijo este lunes que no puede reclamar a esa entidad la no dispersión de la peregrinación realizada ayer en la provincia de Puerto Plata ya que esas “no son funciones de esa entidad”.

“Salud Pública estuvo con tres camiones de publicidad audiovisual que circuló durante dos días en Puerto Plata informando sobre medidas preventivas que debían tomarse”, indicó.

Asimismo, indicó que se estuvo trabajando conjuntamente con las juntas de vecinos por todas las calles indicando las acciones preventivas que debían ser tomadas.

El titular de Salud Pública emitió sus declaraciones durante una rueda de prensa virtual, en la cual participaron representantes de distintos medios de comunicación.

“Esa esa labor fue con el Hospital Ricardo Limardo, con la gobernación, con los empresarios y comunitarios, organizando la respuesta sanitaria que debían de tomar”, enfatizó.

En ese orden, subrayó que dichas medidas no eran de desconocimiento por la población y mucho menos por las autoridades que participaron del recibimiento del peregrino que recorrió la ciudad.

“No pueden alegar ignorancia de que las medidas sanitarias estaban tomadas y de que se estaba informando por los propios medios de Puerto Plata”, refirió el galeno.

“Usted sabe la participación que tuvo la alcaldía municipal en la organización de esas funciones, porque el camión de los bomberos no está en la iglesia o en Salud Pública, está en manos de la alcaldía, que no puede sacar la mano y decir que no tiró piedra allí”, recalcó Sánchez Cárdenas.

