Sánchez advierte “no se sabe a quién le pueda servir la camisa” al bajar 50 +1

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El senador por Pedernales Dionis Sánchez consideró que el único propósito del partido de gobierno al intentar modificar la Constitución es cambiar porcentaje de votos necesario para ganar una contienda electoral, conocido como el 50 +1.

“Se ha visto tentado y lo han querido llevar hasta ahí, hasta reformar la Constitución para beneficiarse, porque todos los argumentos que se han utilizado son simplemente excusas”, pronunció.

En ese sentido, advirtió al oficialismo que no se sabe a quién le va a servir la camisa en caso de que se haga una reforma constitucional para bajar el porcentaje, argumentando que las mediciones adelantan que Leonel Fernández “supera con uno o dos puntos al presidente de la República”.

“Nosotros no jugamos con eso, las investigaciones que nosotros tenemos para trabajo, son serias, porque cuando Luis le llevaba a Leonel nosotros lo decíamos: mira hay un virtual empate, pero Luis le lleva, nunca más de cinco puntos, decíamos, tres, cuatro, ahora sigue el virtual empate, pero Leonel arriba”, expresó.

Estos números son fáciles de comprobar porque la figura más atacada desde diferentes litorales es el líder de la Fuerza del Pueblo, así lo afirmó Sánchez al ser entrevistado por los comunicadores Liliam Mateo y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

De igual forma, el legislador citó algunos de los elementos que dificultarían la reelección del primer mandatario. En primer lugar, comentó que las últimas elecciones celebradas en los países cercanos ningún presidente ha logrado repetir.

También, aseguró que la actual gestión gubernamental no ha cumplido con ninguna de las promesas realizadas en campaña, empezando por la delincuencia y la migración haitiana, que en vez de disminuir aumentó.

Tras referirse al muro fronterizo, Sánchez consideró que esta construcción podría terminar en negocio, porque lo que se está trabajando para colocar una “verjita”.

No vuelve

Luego de haber sido senador durante cuatro años y medio, el congresista fronterizo informó que al culminar este mandato no tiene intenciones de volver a postularse.

“Nosotros decidimos muy tempranos no presentarnos ya más como candidato, yo he sido candidato seis veces, he sido legislador cinco, fui diputado un periodo y tengo cuatro y medio como senado, por lo tanto, es una decisión y a los compañeros que insisten porque ven una valoración muy positiva por parte de la población, yo le digo que no”, comentó.

