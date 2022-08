SANA AL MUNDO: ¿Por qué no viniste antes, José Luis?

Encontré, sin estar buscando, un cd de los tantos programas radiales que hice, y fue en el que tuvimos en cabina al actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez.

Siempre he dicho que soy una, si no, la hija favorita de Dios.

Estoy escuchando aquella entrevista que le hiciéramos a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, al Puma, José Luis Rodríguez.

A José Luis Rodríguez lo entrevisté en mi revista radial El Metro de la Tarde, cuando estábamos en Tentación FM 102.5 de 4 a 5 PM. Fue un programa muy emotivo, mágico, algo increíble; a pesar de que por el mismo pasaron grandes figuras del deporte, la política, del arte y muchos más.

Teníamos una sección fija con mi doctor de cabecera, mi ginecólogo Basilio Ovalle, en paz descanse, con él hablábamos de todos esos temas que tienen que ver con la salud de la mujer y enfermedades venereas. El doctor Ovalle era director en esa especialidad.

Desde que nací supe que sería Periodista, siempre estuve segura de eso. Periodista y abogada, ambas profesiones a la vez. Y así es. Primero una y luego la otra. Pero me imaginaba defendiendo al pueblo de esa tribuna, con el poder que da tener un micrófono y una grabadora en las manos. Mi madre me suplicaba que no, que no me metiera en eso porque me matarían. Aquí entre nos: soy boca dura, clara y sin miedo a nada. Al final la complací y me fui por el área del arte.

Como les contaba, siempre fui fan del Puma, y jamás imaginé poder estar siquiera cerca de él. Nunca pensé que eso fuera posible. Pero ocurrió, y fue en la penúltima visita que hiciera este a RD y gracias a Periandro Delgado que movió sus contactos para que fuera posible.

Soy amante de la música de José Luis desde que empecé a escucharlo y ver sus telenovelas, pero un sobrino que más que eso fuimos como hermanos, crecimos juntos, y luego de yo haberme casado y tener hijos el siguió a mi lado. Fue uno de mis grandes amores, su muerte ha sido lo más triste que me ha pasado.

Cuando me enteré que José Luis Rodriguez vendría al país, investigué toda su ruta para ir a verlo.

Tuve la dicha de llegar a su rueda de prensa en el hotel Jaragua y por supuesto, tomé un turno. Esa intervención mía en dicho evento nunca la olvidará el artista mientras viva. -“Buenas noches José Luis! Soy Amerfi Cáceres, productora y conductora de la revista radial El Metro de la Tarde, por Tentación 102.5 FM. Siempre quise ser Periodista, pero decidí estudiarlo lo hice porque tenía algún día que acercarme a ti, más que por mi, por mi sobrino/ hermano y amigo de toda la vida, Chancho, a quien todos apodábamos El Puma por su increíble admiración hacia ti. En el radio y tocadiscos de Chancho no se escuchaban otras canciones que no fueran las tuyas. Yo tenía la tarea, el reto y el propósito de traerlo donde ti, pero tardaste mucho en llegar y ya él no está conmigo para yo poder darle esa felicidad. ¿Por qué no viniste antes? Entonces no pude hablar más y el llanto se apoderó de mi, y claro, de otros que estaban presente.

Pues ahí empezó una amistad entre ese Ídolo de multitudes; ese galán de la tv con una voz y físico que enloquecían a millones de mujeres y hombres del mundo latino. Yo lo veía con los ojos de mi amado cómplice, mi pana full, mi canchanchan, mi inseparable Chancho. Tenía la esperanza en que a través de mí él escuchara y viera al único artista que cantaba y actuaba bien, según el, aunque para bailar estaba Toño Rosario, el único merenguero que valía la pena. Vuelto y repito…según el.

Pues les decía, el Puma llegó a Tentación 102.5 FM, para ser entrevistado por mí y los compañeros en MI PROGRAMA DE RADIO!!! Siii, lo entrevisté. El espacio era de una hora, pero ese día fue de dos. Nos cedieron el otro espacio para seguir con el Puma.

Una de las preguntas que más disfruté hacerle, y claro está, su respuesta me gustó mucho más: “Jose Luis, de no haber sido Carolina la mujer con la que compartes tu vida, cómo sería tu pareja ideal?”. Saben qué me respondió delante de todos y en el aire? Que sería justo como yo. Me dijo que soy una mujer que está dispuesta a luchar por sus sueños, que no le temo q nada ni a nadie. Se refirió a mi persona dando méritos de cómo me manejo, y por supuesto, como caballero que es, se refirió a mi físico elogiándome: Yo agradecida.

Algunos envidiosos dirán que lo mismo habría dicho a cualquiera otra que le hubiese hecho la interrogante…pero esta vez fui yo. Punto! Ok jajajajaja.

Fueron tantas las preguntas y repuestas, las fotografías, los abrazos y besos, las anécdotas entre el artista y quien les escribe, que tendría que pasar horas y horas para reproducirlas todas aquí. Creo que no quedó nada sin investigar sobre la vida del cantante de Voy a perder la cabeza por tu amor, La llamada del amor, Silencio, Pavo Real, y cientos de muchas más, la mayoría con nombres de mujer.

Además de quién les escribe, colaboraron en El Metro de la Tarde los colegas Luis Brito, Rosa Neyda Gomez, Junior Segura, Amparo Almanzar, Pedro Araujo, Felix Morillo, Alvaro Caamaño Díaz.

POR AMERFI CÁCERES

*La autora es periodista, comunicadora, locutora, abogada y líder comunitaria.

