SANA AL MUNDO: La realidad superando a la ficción

A medida que el mundo ha ido evolucionando la exposición de la violencia se ha incrementado vertiginosamente. El mercadeo del asesinato y los diferentes casos de crueldad han aumentado directamente proporcional al desarrollo tecnológico, y de forma análoga a los avances en los diversos canales de la información. Hoy en día la violencia se exhibe por la radio, la televisión, los periódicos, redes sociales, medios y plataformas digitales.

Recuerdo que ya adolescente, tenía acceso a la revista Sucesos, que más sangre no podía brotar a través de sus páginas. Esas publicaciones que leía me hicieron una experta en criminología, tanto así, que las series de terror y temas relacionados con asesinatos, suicidios, homicidios y más, relacionados a cosas similares, eran para mi algo fácil de descifrar. Me apasionó tanto la investigación y la sociología que busqué dónde estudiar la carrera de Criminología y Ciencias Forenses, pero me decían que eso lo daban en la policía. Luego, siendo adulta, busqué nuevamente, y la encontré en la carrera de Derecho. Y justo me hice licenciada en leyes esperando esa asignatura, hice mi tesis basada en eso, y me fue muy bien. Era “pan comido”.

El que leía ese compendio salía experto en criminología, y no con cualquier calificación.

Yo las coleccionaba, pero siempre me refería a esas publicaciones como algo que no debían salir; esas revistas nunca debieron estar en las manos de cualquiera, que no pudieran estar al alcance de todos, era mi mayor preocupación.

Y es que Sucesos es algo similar a lo que estamos viviendo estos días, en los que los crímenes son divulgados y explicados paso por paso, dándole y creando más maneras de cómo destruir vidas y cuerpos a esos de mentes débiles.

Me preguntaba siempre lo mismo: No debería quedarse en manos y oídos de expertos, de criminalistas y de fiscales, todos esos hallazgos sobre asesinatos y homicidios? Acaso no es clara la ley 192-19 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN HONOR E INTIMIDAD FAMILIAR A PERSONAS FALLECIDAS O ACCIDENTADAS.

La población en su ignorancia de no conocer sus derechos, ha estado permitiendo que les sean vulnerados lo más importante y sagrado: el derecho a la privacidad, a la intimidad.

La divulgación ligera de los diversos métodos en que un criminal consuma un acto, acompañado de series de transmisión, películas y documentales que exaltan y catapultan a estos protagonistas, en vez de mostrar la degradación moral y degeneración en la que puede caer un ser humano al punto de convertirlo en algo inferior a una bestia, estos canales de información se han transformado en escuelas digitales en donde muchos reciben lecciones de cómo cometer el crimen perfecto, cómo asesinar de forma rápida y silenciosa, la manera de no dejar rastro alguno y cómo esconder y deshacerse del cadáver.

Existe una ley inherente en la naturaleza misma del individuo que dice: “somos transformados en aquello que contemplamos”. Y es cierto, muchos no tienen la fuerza espiritual para ver y dejar, sino, que van adquiriendo de la peor manera todos esos conocimientos gratuitos que se les están ofreciendo.

Tomando esto de referencia sólo nos cabe agregar: Nos hemos convertido en una sociedad violenta sedienta de sangre.

POR AMERFI CACERES

*La autora es periodista, locutora, licenciada en leyes , líder comunitaria, empresaria.

